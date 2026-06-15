Cum funcționează voucherele de vacanță în 2026?

În prezent, voucherele de vacanță se emit exclusiv pe suport electronic (card), fiind gestionate de marii operatori autorizați (Edenred, Sodexo/Pluxee, Up România).

Fiecare beneficiar primește suma direct pe card, iar valabilitatea acesteia este de un an (12 luni) de la data alimentării.

Cardul este nominal și poate fi folosit exclusiv de către titular, pe baza actului de identitate. Încercarea de a vinde cardul sau de a-l împrumuta altor persoane este ilegală și se sancționează cu amenzi drastice.

Ce se întâmplă dacă nu folosești voucherele până la expirare?

Spre deosebire de alte beneficii, sumele neutilizate de pe cardul de vacanță expiră definitiv și se retrag automat din cont la împlinirea termenului de 12 luni. Ele nu pot fi reportate pentru anul viitor și nici nu pot fi preschimbate în bani cash.

Dacă ai pe card o sumă care urmează să expire în curând (de exemplu, la finalul lunii iunie), poți merge la o agenție de turism sau poți rezerva online un sejur pentru luna august sau septembrie. Condiția este ca plata efectivă să fie procesată înainte de data expirării soldului.

Unde sunt acceptate voucherele de vacanță și cum verifici lista unităților partenere

Voucherele de vacanță pot fi folosite doar pe teritoriul României, pentru servicii care includ obligatoriu cazare. Pe lângă nopțile de cazare, în cadrul aceluiași pachet turistic poți achita cu cardul și masa, tratamentele balneare sau transportul, cu condiția ca acestea să fie cumpărate împreună.

Poți verifica lista completă și actualizată a hotelurilor, pensiunilor și agențiilor de turism partenere direct pe platformele emitenților:

Aplicația mobilă sau site-ul emitentului cardului tău (Edenred, Pluxee, Up).

Site-ul Direcției Generale de Turism, unde sunt listate toate unitățile de cazare clasificate.

Cum se face rezervarea online în 2026?

Procesul a devenit extrem de simplu și este similar cu orice plată online cu un card bancar obișnuit:

Intri pe platformele de rezervări mari din România care acceptă acest tip de plată (ex: Travelminit, Direct Booking, Litoralulromanesc.ro etc.) sau direct pe site-ul hotelului ales. Selectezi destinația, perioada și camera dorită. La secțiunea „Modalitate de plată”, bifezi „Card de vacanță” și introduci datele menționate pe cardul tău (număr, data expirării, codul CVV de pe spate). Dacă valoarea sejurului depășește suma de pe card, diferența o poți achita pe loc cu cardul tău de salariu personal.

Destinații superbe din România unde poți rezerva acum cu voucherele de vacanță

Dacă ai banii pe card și vrei să eviți aglomerația clasică, iată câteva idei de locuri din România care oferă servicii excelente și acceptă plata cu vouchere:

1. Delta Dunării (Crișan sau Mila 23)

O destinație ideală pentru iubitorii de natură, liniște și gastronomie locală. Multe dintre pensiunile din Deltă oferă pachete complete (cazare, pensiune completă și excursii cu barca pe canale), toate decontabile prin cardul de vacanță.

2. Mărginimea Sibiului (Rășinari sau Gura Râului)

Dacă preferi aerul curat de munte și tradițiile autentice, pensiunile agroturistice din județul Sibiu sunt renumite pentru ospitalitate. Este o zonă perfectă pentru drumeții ușoare în familie și relaxare departe de zgomotul orașului.

3. Stațiunile Balneare Premium (Băile Felix sau Sovata)

În ultimii ani, hotelurile de 3 și 4 stele din Sovata și Băile Felix s-au modernizat masiv. Poți folosi voucherele pentru pachete de wellness și spa, acces la piscine cu apă termală și tratamente de relaxare.

4. Cazanele Dunării (Eșelnița sau Dubova)

Peisajele în care Dunărea „fierbe” la trecerea printre munți sunt spectaculoase. Pensiunile cu piscină de pe malul fluviului oferă condiții de top, pontoane pentru pescuit și posibilitatea de a face croaziere cu barca spre Peștera Ponicova și Chipul lui Decebal.

5. Țara Maramureșului (Vișeu de Sus sau Breb)

O întoarcere în timp, unde poți experimenta o plimbare cu faimoasa Mocăniță. Satul Breb oferă cazări în case tradiționale restaurate, unde mâncarea este preparată exclusiv din ingrediente bio din gospodăriile proprii.

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