Președintele Statelor Unite, Donald Trump, s-a declarat convins că omologul său rus, Vladimir Putin, își dorește încheierea unui acord privind războiul din Ucraina, după convorbirea telefonică purtată marți de cei doi lideri, potrivit AFP.

Donald Trump a considerat discuția cu liderul de la Kremlin drept una „foarte bună” și a afirmat că Vladimir Putin este interesat de un acord.

„Am avut o conversație foarte bună. El vrea un acord, iar dacă Zelenski ar vrea un acord ar fi formidabil”, a declarat Donald Trump.

Președintele american consideră că una dintre principalele probleme care împiedică o soluție pașnică pentru războiul din Ucraina este relația extrem de tensionată dintre Vladimir Putin și Volodimir Zelenski.

Potrivit lui Trump, cei doi lideri nu reușesc să ajungă la un compromis din cauza animozității personale dintre ei.

„Se detestă”, a spus Donald Trump, referindu-se la Vladimir Putin și Volodimir Zelenski.

Declarațiile președintelui american vin după o convorbire telefonică de aproximativ o oră cu Vladimir Putin.

Kremlinul a confirmat că Vladimir Putin și Donald Trump au discutat marți despre războiul din Ucraina.

Potrivit administrației prezidențiale ruse, conversația a fost una „extrem de sinceră” și s-a concentrat asupra conflictului și a perspectivelor unei soluții diplomatice.

Discuția are loc într-un moment în care Rusia și Ucraina continuă atacurile la distanță, fiind vizate inclusiv infrastructuri energetice, obiective logistice și portuare și nave din Marea Neagră.

Eforturile diplomatice americane pentru încheierea războiului din Ucraina, care s-au aflat o perioadă într-un punct mort, au fost relansate în ultimele zile.

Emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner au efectuat vizite atât la Moscova, cât și la Kiev, în încercarea de a identifica o cale pentru reluarea negocierilor.

Kremlinul a transmis luni că nu exclude posibilitatea unor noi discuții între Rusia, Ucraina și Statele Unite.