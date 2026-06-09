Cine poate primi vouchere de vacanță în 2026

În 2026, pot beneficia de vouchere de vacanță angajații din instituțiile publice care au salarii de bază lunare nete de cel mult 6.000 de lei. Ministerul Economiei precizează că în această categorie pot intra, printre alții, angajați din administrația publică locală și centrală, cadre didactice, personal medical și alte categorii de personal din sectorul public.

Acordarea voucherelor depinde însă de fiecare instituție în parte și de bugetele aprobate. Cu alte cuvinte, cadrul legal există, dar instituțiile trebuie să aibă sumele prevăzute în buget pentru a le putea acorda.

Instituțiile publice pot începe acordarea voucherelor

Ministerul Economiei a anunțat că instituțiile publice care au banii prinși în buget pot începe acordarea voucherelor de vacanță în condițiile stabilite de legislația în vigoare. Acordarea voucherelor este reglementată prin Ordonanța de urgență nr. 8/2009, cu modificările și completările ulterioare, iar normele metodologice sunt stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 215/2009.

Ministerul precizează că nu este nevoie de adoptarea unor acte normative suplimentare pentru ca instituțiile să poată începe acordarea voucherelor.

Voucherele pot fi folosite doar pentru vacanțe în România

Voucherele de vacanță pot fi folosite integral pentru servicii turistice în România. Pachetele cumpărate cu aceste vouchere trebuie să includă obligatoriu servicii de cazare. Pe lângă cazare, pachetele pot include, după caz, servicii de masă, transport, tratament balnear sau agrement.

Aceasta înseamnă că banii pot fi folosiți pentru sejururi în hoteluri, pensiuni sau alte unități turistice din țară, în condițiile prevăzute de legislația privind voucherele de vacanță.

Nu este nevoie de contribuție suplimentară din partea beneficiarului

O precizare importantă făcută de Ministerul Economiei este că voucherele de vacanță de 800 de lei pot fi folosite integral pentru serviciile turistice din România, fără ca beneficiarul să fie obligat să adauge o contribuție financiară suplimentară.

Informația este relevantă pentru angajații din sistemul public, după discuțiile din anii trecuți despre condițiile în care pot fi folosite voucherele și despre valoarea lor.

În 2026, valoarea anunțată este de 800 de lei pentru angajații din instituțiile publice care se încadrează în plafonul de salariu net de până la 6.000 de lei.

Regulile pentru angajații din privat rămân neschimbate

În sectorul privat, regulile rămân aceleași. Angajatorii pot acorda vouchere de vacanță în limita sumelor prevăzute în bugetele proprii. Aceștia trebuie să respecte plafonul legal anual aplicabil fiecărui salariat. Potrivit Ministerului Economiei, plafonul este echivalentul a șase salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată.

Acordarea voucherelor în mediul privat rămâne, așadar, la decizia angajatorului, în funcție de bugetul companiei și de politica internă de beneficii pentru salariați.

Angajații din instituțiile publice care au salarii nete de bază de până la 6.000 de lei trebuie să verifice la instituția unde lucrează dacă banii pentru vouchere au fost prevăzuți în buget. Ministerul Economiei spune că nu mai este nevoie de acte normative noi pentru acordare. Totuși, plata efectivă depinde de bugetul fiecărei instituții și de decizia acesteia.

Voucherele pot fi folosite pentru vacanțe în România, în pachete care includ cazare și, dacă este cazul, masă, transport, tratament balnear sau agrement.

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