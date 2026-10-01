Gigantul aeronautic Boeing își consolidează monopolul pe piața de apărare din SUA după ce Departmentul Apărării a atribuit companiei un contract de peste 20 de miliarde de dolari pentru programul F/A-XX.

Urmașul legendarului F/A-18 Super Hornet

Proiectul vizează proiectarea și fabricarea viitorului avion de vânătoare stealth de generația a șasea, creat special pentru a opera pe portavioanele Marinei Militare a Statelor Unite (US Navy), relatează Blick, parte a grupului Ringier.

Noul super-jet este creat pentru a înlocui modelele mai vechi începând cu anii 2030 și pentru a asigura dominanța aeriană în spații de luptă intens disputate.

Noul avion de luptă F/A-XX urmează să intre în dotarea armatei americane la începutul anilor 2030, având ca misiune principală înlocuirea flotei îmbătrânite de aparate F/A-18E/F Super Hornet și EA-18G Growler. În faza finală a competiției pentru această atribuire uriașă, Boeing s-a aflat în întrecere directă cu rivalii de la Northrop Grumman.

Pe lângă funcția de atac la sol și obținerea superiorității aeriene, noul aparat va funcționa ca un adevărat centru de comandă zburător. Aeronava va avea o rază de acțiune extinsă cu cel puțin 25% față de modelele actuale, reducând dependența de avioanele de realimentare în zonele de risc ridicat din regiunea Indo-Pacifică.

Principalele atuuri ale noii platforme sunt raza de acțiune considerabil extinsă, proprietățile de invizibilitate pe radar de ultimă generație și un sistem avansat de integrare a datelor tactice în timp real. Această autonomie extinsă va permite Marinei SUA să opereze eficient portavioanele fără a expune navele la riscuri majore în zone de conflict.

Tehnologie avansată și arhitectură deschisă

Conceput pentru a coordona roiuri de drone și aparatele F-35C, F/A-XX va fi dotat cu senzori integrați direct în fuzelaj (tehnologie de tip „smart skin”) și sisteme informatice de comunicare în timp real cu sateliții militari.

Structura de tip arhitectură deschisă permite actualizarea rapidă a echipamentelor electronice și a armamentului hipersonic de la o misiune la alta.

Prin atribuirea proiectului F/A-XX, Boeing ajunge să gestioneze simultan cele două mari programe de avioane de luptă de generația a șasea ale Statelor Unite, consolidându-și poziția strategică pe piața globală de apărare.