Piața auto din România continuă să traverseze o perioadă dificilă, încheind încă o lună pe minus. Deși ritmul de scădere pe segmentul autoturismelor a fost ceva mai blând comparativ cu luna precedentă, contractarea s-a extins de această dată și asupra vehiculelor comerciale. Pe fondul unei prudențe financiare accentuate din partea cumpărătorilor, clasamentul vânzărilor aduce schimbări majore de forțe și surprize de proporții din partea constructorilor chinezi, relatează Profit.ro.

Dacia rămâne pe primul loc

În ciuda contextului general nefavorabil, Dacia își menține poziția de lider tradițional pe segmentul autoturismelor, care reprezintă cel mai mare volum din piață.

Producătorul autohton a consemnat o îmbunătățire a volumului față de luna anterioară, atingând 2.705 unități înmatriculate.

Avansul vine ca urmare a startului primelor livrări efectuate prin dosarele aprobate în programul Rabla, însă volumul total rămâne la jumătate față de nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut.

BYD este marea surpriză

Mărcile de import vin cu evoluții contrastante. Toyota rămâne pe primul loc în topul importurilor, înregistrând 1.449 de unități și o creștere masivă față de anul trecut.

Pe locul al doilea la importuri și al treilea în clasamentul general se situează Skoda, cu 795 de vehicule livrate.

Marea surpriză a lunii este avansul spectaculos al mărcii chinezești BYD, care a urcat pe locul 4 în clasamentul general și pe locul 3 în topul mărcilor de import.

Performanța continuă trendul ascendent din lunile anterioare, când constructorul chinez urcase deja până pe poziția a cincea.

În urma BYD s-au clasat branduri consacrate precum Renault, Volkswagen, Mercedes și BMW, dar și MG, un alt constructor cu capital chinezesc aflat în plină expansiune.

În schimb, Ford, marcă ce deține o uzină de producție în România, a coborât până pe locul 10, cu doar 349 de vehicule livrate.

Dacia Logan, 1.148 de unități înmatriculate

La nivel de modele, Dacia Logan a revenit pe prima poziție, cu 1.148 de unități înmatriculate, beneficiind cel mai probabil de un număr ridicat de tichete Rabla.

Locul al doilea a fost adjudecat de Dacia Duster, cu 609 unități. Podiumul nu mai este însă monopolizat integral de Dacia: Toyota Corolla a urcat pe locul 3, cu 559 de vehicule, împingând Dacia Sandero pe poziția a patra, cu 536 de unități.

Clasamentul primelor zece modele este completat de Toyota Yaris Cross, Skoda Octavia și Renault Clio.

O altă rocadă interesantă are loc în zona SUV-urilor de clasă medie, unde cel mai vândut model de la BYD, Seal U DM-i, a înregistrat 253 de unități, depășind noul Dacia Bigster, care a adunat 242 de înmatriculări, și urcând pe locul 8 în preferințele românilor.

Analiza pe tipuri de motorizări indică o creștere ușoară pe segmentul vehiculelor electrice, care au atins 870 de unități impulsionate de primele livrări Rabla, în timp ce toate celelalte categorii de motorizări au consemnat scăderi.

Puțin peste 97.000 de mașini noi au fost înmatriculate de la începutul anului

Semnalele de alarmă privind starea de spirit a consumatorilor sunt însă evidente la nivelul întregului an.

De la începutul anului, în România au fost înmatriculate 97.210 autoturisme noi, ceea ce înseamnă un declin de -10,6% față de anul precedent și o pierdere de peste 11.500 de autoturisme.

Adevăratul blocaj se observă pe piața second-hand: importurile de mașini rulate intrate pentru prima dată în țară au scăzut puternic, cu 14%, indicând că românii ezită să își schimbe mașina chiar și pe piața SH.

Cumulat, volumul total de înmatriculări (mașini noi și SH) arată o prăbușire uriașă de -53.156 de vehicule, reprezentând o scădere de -13,2%.