Zodiacul ne arată care sunt cele 4 perechi de zodii care nu se suportă și care nu se vor înțelege niciodată. Nu doar că nu este posibilă o legătură afectivă sau pasională între ele, dar aceste zodii nu se suportă nici dacă sunt simpli colegi de muncă. Cel mai bine ar fi să se evite, deoarece au principii de viață și caractere atât de diferite, că vor intra imediat în conflict!

Acestea sunt zodiile care vor genera mereu scandal în jurul lor și care vor căuta să se înlăture una pe cealaltă. Cu atât mai urâte vor fi relațiile dintre ele, dacă ajung să facă parte din aceeași familie prin căsătoria rudelor lor. Cele patru perechi de zodii trebuie să evite pe cât posibil confruntările între ele, pentru a nu genera discordie între familiile lor.

Berbecul și Racul

Dinamicul Berbec, iute, repezit și pragmatic, nu se va putea înțelege niciodată cu Racul, care este mai domol, răbdător și pașnic. Berbecul stârnește furtuni în jurul lui, tot timpul este nervos, irascibil, încearcă să preia puterea și să facă lucrurile numai cum vrea el. Racul nu suportă să îi sufle nimeni în ciorbă și nici nu suportă o atmosferă tensionată acasă din cauza Berbecului. O relație de dragoste între ei este imposibilă, se va sfârși cu lacrimi și ură. Nici măcar o relație amicală nu este posibilă, pentru că sunt firi opuse pe toate direcțiile.

Taurul și Leul

Firi puternice, egoiste și ambițioase, cei doi se vor ciocni de îndată ce se întâlnesc. Puțin probabil să existe vreodată atracție erotică și sentimente reale între un Taur și un Leu. Cei doi nativi vor amândoi să conducă, își mențin cu tărie principiile și ideile și sar imediat scântei între ei. Sunt ambițioși, le place puterea, le plac banii, le place luxul, dar fiecare dintre ei are alte mijloace de a-și atinge obiectivele în viață. Taurul va profita din plin de cei din jur, în timp ce Leul va trage singur și nu va cere nimic nimănui. Leul nu va suporta caracterul Taurului care încearcă să profite de el. Iar Taurul nu va suporta abilitatea înnăscută a Leului de a prelua puterea în pofida tuturor.

Săgetătorul și Peștii

Între cele două zodii nu există niciun fel de compatibilitate. Mai mult decât atât, când un Săgetător se împiedică de un nativ din zodia Pești ajung să se urască. Sunt două personalități distincte, au direcții opuse în viață, visuri și dorințe complet diferite și nu vor găsi niciodată nimic în comun între ei. Ba chiar se vor tachina și se vor ataca unul pe celălalt, dacă sunt colegi de birou sau simple rude. O relația de dragoste este aproape imposibilă și ar fi un calvar între cele două zodii care au firi atât de diferite. Săgetătorul este ambițios, inteligent, dar haotic și iresponsabil. Nativul Pești nu se poate lăuda nici el că este prea organizat, dar este un familist convins, respectă valorile tradiționale și disprețuiește pe oricine care nu este atașat de familie.

Scorpionul și Vărsătorul

Nativul Vărsător este o carte deschisă, el nu are niciodată nimic de ascuns. Bun sau rău, cine îl iubește, trebuie să îl accepte așa cum este. Scorpionul, în schimb, face tot posibilul să își ascundă sentimentele, dorințele și ambițiile. Nativul din Scorpion consideră că viața lui nu trebuie să fie o carte deschisă tuturor. El are doi sau trei prieteni, poate chiar niciunul, și este genul de om care se bazează doar pe propriile forțe. La polul opus, Vărsătorul are o sută de prieteni, are o viață socială haotică, adoră distracțiile, se îndrăgostește de două ori pe an și trăiește totul din plin cu un soi de naivitate simpatică. Cei doi vor fi mereu în conflict, pentru că nu se înțeleg și nu se suportă și nu vor colabora niciodată nici ca simpli colegi.

