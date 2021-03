Unele zodii sunt mai înclinate către anumite meserii, unele sunt mai interesate de carieră, altele preferă activitățile liberale sau artistice.

Zodiile și meseriile potrivite reprezintă unul dintre cele mai interesante capitole din astrologie, care vorbește nu doar despre succesul pe care îl au unii nativi, dar și despre talentele lor native, despre personalitatea lor și despre pasiunile lor.

Meseria, afacerile și cariera pe care le aleg zodiile spun foarte multe despre stilul lor de viață, despre dorințele lor și capacitatea lor de a și le împlini.

Meseriile potrivite pentru zodia Berbec

Nativul Berbec este un om de acțiune, impulsiv, voluntar, dominator, care se plictisește repede cu o viață prea domoală și, mai ales, cu o profesie monotonă. Zodia berbec nu are nevoie nici de funcții, nici de putere, nici de bani, dar caută o profesie sau o meserie care să îi provoace spiritul curios și îndemânarea. Este o persoană abilă, cu o capacitatea mare de învățare, care deprinde repede tot felul de meserii practice și utile.

Nativul Berbec poate să facă o carieră frumoasă în domeniile riguroase, dar pline de provocări precum medicina, chirurgia, stomatologia sau ingineria. De asemenea, poate face o carieră în poliție și armată, dar și pe post de detectiv. Spiritul combatant îl atrage pe Berbec spre cariera sportivă. Poate fi un bun sportiv în orice sport care presupune forță brută și strategie precum boxul, rugby sau sporturile de contact.

Meseriile potrivite pentru zodia Taur

Nativul Taur este un om practic, este interesat de carieră și de bani și mai ales de funcții de conducere, deoarece îi place să dețină puterea și are abilități de lider. Taurul este inteligent, este răbdător, echilibrat, poate lucra cu echipe mari de oameni și mai ales are abilități de coordonare, gestiune și organizare. Se descurcă foarte bine lucrând cu banii, cu mărfurile, cu obiectele valoroase, pentru că prețuiește valoarea.

Nativul din zodia taur poate face o carieră frumoasă în orice domeniu care presupune bani, organizare, ordine. Poate fi un bun avocat și judecător, poate fi un bun matematician, inginer, contabil, economist, finanțist. Este atras de mașini și de construcții, astfel că poate face carieră ca arhitect, constructor și orice meserie din industria auto.

Taurul are și un simț estetic foarte bine dezvoltat, mai puțin cunoscut, și poate fi atras de lumea teatrului, de lumea artei, de artele vizuale. Poate fi regizor, dar și pictor.

Joburi pentru zodia Gemeni

Gemenii sunt mereu în mișcare, sunt oameni care caută noutatea, ineditul, activitățile dinamice. Au un spirit viu, sunt deosebit de curioși, vorbăreți și sociabili. Lor le place să fie mereu afară, pe teren, să întâlnească oameni noi, să comunice, să stea la discuții, să disece idei.

Gemenilor le merge de minune în domenii care se schimbă de la o zi la alta, cum ar fi mass media, artele vizuale și meșteșugurile, deoarece mulți dintre ei sunt foarte îndemânatici. Pot fi jurnaliști, comunicatori, traducători, agenți de publicitate sau de asigurări, dar sunt și foarte buni învățători sau profesori pentru le place să comunice cu cei tineri.

Zodia Gemeni, tutelată de Mercur, astrul comercianților, este atrasă și de comerț, de meserii legate de negociere, transporturi sau transmiterea informațiilor.

Meserii potrivite pentru zodia Rac

Intuiția Racului este proverbială și se știe cât de mult îi plac banii și confortul material. Nativul Rac va fi atras înainte de toate de meseriile statice, ordonate, din care poate câștiga foarte bine. Racul este ambițios și își cunoaște bine interesele, dar are nevoie și de siguranță, de liniște, de armonie.

Nativul Rac, în funcție și de condiția lui socială și de educație, poate aspira către o carieră academică, deoarece i se potrivește orice post în educație, de la învățător la profesor titular, de la bibliotecar, la secretar de universitate.

Pe de altă parte, nativii din zodia rac pot face bani frumoși cu afaceri legate de universul copiilor, de la jucării, haine, rechizite, cărți și diverse obiecte utile, dar și cu afaceri legate de universul domestic: electrocasnice, obiecte decorative, mobilă și lucruri utile pentru casă.

Cu intuiția și empatia lui puternică, Racul, îndeosebi nativele acestui semn, ar putea lucra și în sectorul sanitar, în farmacie și îngrijirea copiilor, în creșe și grădinițe, dar ar putea fi și excelente bucătărese.

Meserii potrivite pentru zodia Leu

Este o zodie dinamică, de Foc, solară și plină de energie. Se spune că Leul este făcut să conducă și mulți nativi sunt atrași de putere, de funcții, de imaginea publică. Multe vedete de televiziune și film sunt născute în zodia Leului, pentru că acest nativ are spectacolul în sânge. Pe Leu nu îl mulțumește doar să ajungă sus, ci și să fie în luminile rampei, să fie văzut și admirat.

Ambițios, energic, inteligent, dar și generos și empatic, zodia leu poate face carieră în foarte multe domenii unde poate ajunge rapid în vârf. Îl atrag afacerile, comerțul, lumea spectacolului, dar și politica. Poate conduce o corporație, pornind de la o mică afacere de familie, sau se poate implica în politică, ajungând un bun diplomat sau parlamentar. De asemenea, poate fi un bun negociator, dar și un bun om de televiziune.

Meserii potrivite pentru zodia Fecioară

Nativul Fecioară este cel mai sârguincios și organizat dintre toți nativii zodiacului. El nu lasă nimic la voia întâmplării, dacă poate controla ce se întâmplă în jurul lui. Este un student activ și ambițios, învață foarte bine nu de dragul cunoașterii, ci pentru că știe că educația și știința îi pot deschide calea către o carieră bănoasă și sigură. Fecioarele sunt interesate de bani și de poziții de conducere unde pot lua singure cele mai multe decizii.

Mulți nativi din zodia fecioara pot fi foarte buni avocați, notari, contabili, economiști, dar pot avea și propriile afaceri pentru că au o intuiție fantastică pentru lucrurile din care pot face bani. Cum astrul lor guvernator este Mercur, comerțul și negocierile sunt a doua natură a Fecioarelor. Au capacități mari intelectuale de analiză și sinteză și pot fi atrase și de diverse poziții din cercetare, de IT, de universul telecomunicațiilor.

Fecioara este și o zodie care pune mult accentul pe sănătate și mulți nativi pot lucra în domeniul medical, în nutriție, inspecția sanitară, în farmacie și spitale.

Joburi potrivite pentru zodia Balanță

Balanța este în primul rând recunoscută pentru abilitățile ei diplomatice, dar trebuie să ținem cont că ea preferă un mediu liniștit de lucru, echilibrat și ordonat. Balanța este o fire duală și nu se descurcă prea bine în condiții de stres și în situațiile în care trebuie să ia decizii dificile. De aceea, fuge de pozițiile de conducere cu responsabilități mari, în schimb este un bun executant, un bun sfătuitor, analitic și inteligent. Pentru Balanțe, numărul doi într-o companie mare, ca asistent, adjunct sau consilier este un post foarte potrivit, de unde vin bani frumoși și de unde poate controla din umbră mersul lucrurilor.

Zodia balanța poate lucra în tot felul de meserii care au legătură cu publicul, poate fi și educator, instructor, profesor, poate fi și procuror, avocat sau negociator. Simțul ei estetic bine dezvoltat o poate îndemna să lucreze într-un muzeu, într-un spațiu pentru expoziții de artă, poate fi critic, pictor sau cineast.

Meserii potrivite pentru zodia Scorpion

Nativul Scorpion are o inteligență ascuțită, care nu iese în evidență decât dacă intri în conflict cu el, și are câteva abilități care nu se afișează la prima vedere. Scorpionul are o intuiție puternică, știe să mintă bine și să depisteze rapid minciunile altora, are fler de detectiv și vede lucruri ascunse, pentru că este o fire excesiv de curioasă, chiar dacă nu o arată.

Scorpionii sunt atrași de domenii unde pot avea mereu ceva nou de descoperit și studiat: medicina, arheologia, fizica, istoria, arhitectura sau psihologia. Pot excela în postura de psiholog. Chiar şi în criminalistică ar putea face o carieră strălucită, mai ales bărbații din zodia scorpion, care au veleități de detectivi.

Scorpionii pot fi chirurgi de top, pot fi biochimiști sau consilieri, având în vedere că sunt fascinați de psihologia umană. Sunt atrași de medicina alternativă, de științele ezoterice, dar și de religie și credințe religioase.

Meserii potrivite pentru zodia Săgetător

Nativul Săgetător are două mari calități care îl ajută în carieră: inteligența și îndrăzneala. Este o fire puternică, rezistentă, curajoasă și abilă. Nu dă niciun pas înapoi, oricât ar fi de greu și oricât de mult ar greși. El are încredere în sine până la aroganță, ceea ce nu este neapărat o trăsătură negativă. Din contră! Este un atu pe care alte zodii nu îl au și care îl ajută să răzbată în domenii și meserii grele, provocatoare, complicate, unde alții se descurcă cu greu.

Săgetătorul se simte atras de meserii tehnice, complicate, unde poate studia tot felul de mecanisme ingenioase. Poate fi atras de construcții, de comerț, de fizică și matematică, de inginerie și meșteșuguri minuțioase. Nativul din zodia săgetător poate avea propria afacere în transporturi, construcții, imobiliare. Dar este atras și de sport și unii nativi devin adevărate vedete pe terenul de handbal sau la atletism.

Meserii potrivite pentru zodia Capricorn

Dintre toate zodiile, Capricornul dă dovadă de un profesionalism dus la extrem. Pentru Capricorn, cariera, studiul și munca sunt cele mai importante în viață, alături de câștiguri și bani, deoarece este o zodie interesată de confort și bunăstare. Capricornul poate face carieră în multe domenii, dar cel mai bine se regăsește în domeniile tehnice, în mediul bancar, în armată sau educație.

Nativul din zodia Capricorn are nevoie de un mediu unde poate lua decizii, unde poate conduce o echipă și unde poate construi ceva palpabil. Ingineria sau meseriile tehnice sunt foarte potrivite pentru Capricorni, de asemenea șoferia, transporturile și construcțiile de echipamente și mașini. Mulți nativi se îndreaptă către meserii din administrație, dar și din jurisprudență. Ei pot fi buni organizatori, lucrează ușor cu banii și se pot ocupa de investițiile pe care le face o primărie, o companie sau o instituție de stat.

Meserii potrivite pentru zodia Vărsător

Vărsătorii sunt firi independente și nestatornice. Pentru ei cariera nu înseamnă mare lucru, decât siguranța unui venit lunar. Nu aspiră către posturi de conducere sau funcții înalte. Vărsătorii se mulțumesc cu un trai decent, care să le permită să dispună de mai mult timp liber. Lor le merge de minune dacă lucrează pe cont propriu, dacă sunt provocați tot timpul cu proiecte noi, dacă pot călători în interes de serviciu și, mai ales, dacă pot face lucruri ingenioase și inedite.

Nativul din zodia vărsător este tentat să muncească în meserii legate de cultură, televiziune, medicină, psihologie. Dacă are afinităţi pentru ştiinţele exacte, va lucra mai târziu în comunicaţii, telefonie mobilă sau internet. Este atras de progresul științific și îi place să fie la curent cu noutățile tehnologice. Poate fi bioterapeut, dar și ghid turistic, poate fi salvamar, dar și inginer talentat, care construiește roboții viitorului.

Meserii potrivite pentru zodia Pești

Nativii Pești se îndreaptă adesea în carieră doar către domenii sau meserii care îi pasionează. Nu vor munci niciodată cu drag în locuri de muncă lipsite de culoare și dinamism. Ei pun accentul pe lucrurile utile, dar și frumoase, făcute în folosul comunității. Mulți nativi din zodia Pești sunt înzestrați cu diverse abilități și talente, le place să picteze, să cânte, sa danseze, să meșterească lucruri frumoase, simple și valoroase.

Peștii pot fi tehnicieni buni, lucrând cu migală la mecanisme fine. Pot fi artiști, pictori, muzeografi, istorici sau geografi. Sunt pasionați de istorie, mistere, misticism, călătorii inițiatice. Sunt atrași de meseriile din turism pentru a călătorii cât mai mult. Pot fi piloți sau doar ghizi turistici. Pot fi fotografi, jurnaliști, dar și medici sau asistenți medicali. Pot crea filme și desene animate, dar pot lucra și în publicitate.

