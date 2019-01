Libertatea: Cât de diferită e realitatea pe care o trăiești alături de cei doi băieți față de ceea ce ți-ai imaginat că va fi?

Adela Popescu: E mult mai bine decât mi-am imaginat. E drept și că mi-am imaginat numai nenorociri. (râde) Cred că lucrurile se vor mai complica atunci când cel mic va mai crește și va intra puternic și cu tupeu pe teritoriul celui mare. Acolo cred că va începe provocarea adevărată pentru noi, părinții. Deocamdată e destul de multă liniște la noi în casă. În sensul că nu mai vorbește nimeni, adică suntem muți de oboseală…

Spuneai anul trecut că vreți să locuiți într-o casă mai mare. A avut loc mutarea?

Casa există, dar abia la vară ne vom muta. Suntem fericiți și abia așteptăm. Locuința în care stăm acum ne e tare dragă și am renovat-o cu dragoste, dar la momentul acela, eram doar noi doi și compartimentarea nu e chiar cea mai potrivită pentru o familie cu doi copii. Casa în care ne vom muta nu e neapărat mare, dar are designul minimalist pe care ni l-am dorit, plus împărțirea potrivită pentru familia noastră.

Cât de mult îl implici pe Radu în îngrijirea copiilor? Cum vă împărțiți sarcinile?

Fără Radu nu aș reuși. El a preluat aproape total responsabilitățile ce țin de Alexandru. În sarcina mea a rămas doar să îl iubesc, să mă joc cu el și să mă conectez cât de tare pot la sentimentele lui. Așa că fiecare se ocupă cu stoicism de câte un copil. Cel mai frumos moment al zilei este când reușim să îi culcăm pe amândoi în același timp. Batem palma și ne uităm la Prietenii tăi'.

Andrei te lasă să dormi noaptea?

Hmm, așa și asa. Fiind alăptat, reprizele de somn sunt mai scurte. Cu toate astea, a avut într-o noapte 7 ore legate de somn. Bine, eu nu m-am bucurat de ele, întrucât ultimele trei tot îl păzeam să se trezească. Dar e clar că sunt eu mai pregătită, adică am învățat să îmi dozez energia altfel.

A dat jos 10 kg, dar mai are…

Când ți-ai propus să te întorci la emisiunea „Vorbește lumea”?

Mă voi întoarce cât de curând, momentan încă stau aproape de puiul ăsta mic, care are nevoie de mine în fiecare clipă. Dar mă uit în fiecare dimineață la „Vorbește lumea”. Le scriu des colegilor mei și comentăm diverse situații amuzante sau subiecte de interes din emisiune.

Ți-ai făcut vreun plan legat de revenirea la silueta de dinainte?

Planuri îmi tot fac, dar sunt restricționată de alăptare. Nu îmi permit să țin vreo dietă drastică, pentru că aș risca să mi se micșoreze cantitatea de lapte. Cu toate astea, am reușit într-o lună să dau jos 10 kg. Am redus dulciurile și fac masaj de două ori pe săptămână.

Îți dorești și o fetiță pe viitor?

Cătinel, cătinel. Stai să aibă ăsta mic autonomie și-om mai vedea. Acum mi-e tare greu să mă gandesc la asta.

Fratele Adelei va cânta la petrecerea de botez a lui Andrei

Anul acesta te gândești să-ți reiei și activitatea la teatru?

Sigur am s-o reiau. Dar voi juca numai în spectacolele din București. Mă tentează chiar să încep repetițiile pentru un spectacol nou. Voi vedea cum reușesc să gestionez timpul.

Revenind la bebeluș, când îl veți boteza?

Așteptăm să se mai încălzească. Am făcut lista deja, cred că vor fi în jur de 80 de invitați. Toți apropiați și dragi. Acum ne gândim la o locație potrivită. Fratele meu mai mare are o trupă de coveruri, de care se ocupă în timpul liber, și i-am smuls promisiunea că ne va cânta și nouă la botez. Cu siguranță vom mai pregăti surprize pentru invitați, dar în clipa asta chiar nu am stabilit nimic. Un lucru e clar, avem „poftă” de distracție. Dacă tot nu avem timp să mergem la club, măcar la petrecerea noastră să dansăm până nu mai putem! Data nu e stabilită nici ea, așa cum spuneam, ne dorim să se mai încălzească.

