Alin Petrache a făcut dezvăluiri neașteptate despre soția sa, creatoarea de modă Maria Marinescu, cea care urmează să-l facă tătic.

Maria Marinescu și-a refăcut viața pentru a treia oară în 2016. Aceasta s-a căsătorit cu Alin Petrache, fostul preşedinte al Federaţiei Române de Rugby. Alin Petrache era și el divorțat din 2013 și are trei fetițe din prima căsnicie.

Aceasta a mai fost căsătorită cu Franck Colin. După șase ani de căsnicie, Maria Marinescu a divorţat, în vara anului 2015, de Frank Colin, bărbatul cu care are un băieţel, Levin. Francezul a fost arestat la Paris într-un caz de trafic cu cocaină din Republica Dominicană.

Maria Marinescu a mai fost măritată cu Ion Ion Țiriac în anul 2007.

Acum, creatoarea de modă este însărcinată cu cel de-al doilea său copil, primul cu actualul partener de viață, Alin Petrache.

Cei doi au acordat un interviu pentru okmagazine.ro, în care au oferit detalii mai puțin știute despre viața lor de familie.

Astfel, Maria Marinescu, care l-a cunoscut pe Alin Petrache în parcare, a explicat că nu concepe ca în dormitorul ei și al partenerului ei de viață să doarmă vreunul dintre copii.

„Eu am nevoie de locul meu. Am nevoie de timpul meu, am spus de la început: la noi în cameră nu doarme niciun copil. Și m-a înţeles.

Eu am nevoie de spaţiul meu și amân­doi avem nevoie de timpul nostru. Dacă ai co­pii, asta nu înseamnă că trebuie să se piardă ideea de intimitate în cuplu”, a afirmat Maria Marinescu.

„Uneori e mai încăpăţânată ca mine, uneori e mai răutăcioasă ca mine, dar să ştii, lucrurile astea mă fac mai puternic”, a dezvăluit Alin Petrache despre partenera sa de viață.

„Maria este femeia vieţii mele. Am avut aşa un noroc să se oprească timpul în loc în acel moment şi să întâlnesc femeia care mă împlineşte!”, a mai spus el.