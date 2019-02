Amănunte neștiute din viața soției lui Florin Grozea, fost component al trupei Hi-Q. La ce televiziune a lucrat și de ce a plecat

Florin Grozea, în vârstă de 39 de ani, și Ioana, în vârstă de 29 de ani, s-au căsătorit în luna iunie a anului 2011 și formează un cuplu de invidiat. Cuplul are doi copii, Sasha și Raul. Dacă Florin Grozea are un trecut profesional cunoscut de toată lumea, fiind fost component al formației Hi-Q, despre partenera sa de viață nu se știu prea multe lucruri.



Ioana a făcut cursuri de actorie, a jucat în seriale și a lucrat la postul de televiziune Antena 1, Însă pentru doar trei luni.

„În 2017 m-am apucat de cursul de actorie al lui Dragoş Bucur, a durat vreo şapte luni. A fost foarte frumos, am învăţat foarte multe lucruri noi, foarte multe şi legate de dezvoltarea personală. Am jucat într-un serial, apoi într-o piesă de teatru, am început să fac reclame.

Au început să se aşeze lucrurile în direcţia asta. Serialul a fost difuzat de Pro TV şi se numeşte „Lecţii de viaţă”. Îmi place drumul ăsta, e frumos.

Am lucrat vreo trei luni şi în televiziune, la Antena 1, dar mi-am dat seama că nu este ceva ce mi se potriveşte. Am lucrat la Acces Direct. Oamenii sunt foarte OK, încă mai păstrăm legătura, dar, pur şi simplu, nu m-am regăsit în acel context”, a declarat Ioana Grozea pentru okmagazine.ro.

Citește și: Ministerul Sănătății i-a dat aviz escrocului italian Matteo Politi, care a ajuns să opereze de zeci de ori în România, chiar și la spitalul privat Monza, fără studii de medicină! A fost depistat de asistente că nu știa să-și pună mănușile!