Andreea Bălan sare la gâtul părinților care își laudă exagerat copiii la show-urile de talente. “Le lipsește luciditatea”

Andreea Bălan este prezentă în industria muzicală din România încă de pe vremea când era doar o copilă și cânta alături de Andreea Antonescu în trupa Andre, una dintre cele mai de succes formații ale anilor trecuți.

Dat fiind că este prezentă în showbiz-ul românesc de când era mică, Andreea Bălan a luat în discuție încurajările exagerate primite de la părinți de copiii care participă la concursuri de talente precum Next Star și Vocea României Junior.

“M-am uitat la Vocea Kids și la Next Star și lucrul comun pe care îl au aceste emisiuni sunt părinții care își lăuda aberant copiii chiar dacă ei nu trec mai departe sau nu întorc scaunele -“Lasă Puiule, tu ai fost cel mai bun, ăștia sunt proști că nu te-au ales”, iar copilul habar nu are care e realitatea și are șoc emoțional pentru că e respins.

Cred că unor părinți le lipsește luciditatea și vor cu orice preț că copilul să le rezolve frustrările neîmplinite.

Nu îți aduci copilul la un astfel de concurs fără să te gândești că există posibilitatea să fie respins. Locurile sunt limitate și sunt aleși cei mai buni.

Un copil care este lăudat pe nemerit, va crește leneș, fără ambiție, crezând că totul i se cuvine și atunci când viața îi va arata că de fapt nu e chiar așa bun, imaginea de sine va fi zdruncinată și va cădea în depresie.

Nu îi spune copilului că e perfect, că nimeni nu e perfect și el trebuie să învețe de mic să se iubească așa cum e, nu să caute perfecțiunea din mintea părinților.

Dacă îi spui copilului realitatea și investești timp să explorați împreună ce îi place și îi ghidezi pașii spre o activitate la care chiar este bun (nu neapărat muzică), atunci acel copil va deveni un adult care chiar va excela într-un anumit domeniu.



Eu nu am fost nici pe departe lăudată în copilărie, ba chiar criticată (nici așa nu e bine) și de aceea am avut o ambiție ieșită din comun că să realizez lucuri.

Dacă aș fi crezut despre mine că sunt mega talentată, m-aș fi blazat și nu aș fi muncit mult că devin mai bună și să am realizările și situația de azi.

Totodată, (am mai spus lucrul asta), de ce toți copiii la aceste concursuri spun “Vreau să fiu vedetă”?!”, a afirmat Andreea Bălan pe contul său de socializare.

