Andrei Ștefănescu spune lucrurilor pe nume la 7 ani de la divorț. „Am fost trădat. A greșit”

Andrei Ștefănescu, de la trupa Alb-Negru, a fost căsătorit cu Sylvia, însă mariajul celor doi nu a rezistat probei timpului, astfel că în anul 2012 cei doi au ajuns la divorț.



În cadrul unui interviu pe care l-a acordat pentru emisiunea Acces Direct, de la Antena 1, Andrei Ștefănescu aoferit detalii despre căsnicia sa eșuată cu cântăreața Sylvia.

„Ar trebui să fim de piatră să nu ne mişte lucrurile acestea. Am avut o perioadă în care a trebuit să încerc să mă vindec pentru că începi să-ţi pierzi încrederea. Am fost trădat. A greşit, nu o judec, nu am judecat-o niciodată, am povestit doar ce s-a înâmplat, nu am avut niciun conflict, nu am tras-o la răspundere, am încercat să uit şi să mă gândesc că a fost doar o etapă din viaţa mea. Am încercat să uit de ea şi de întâmplarea respectivă”, a declarat Andrei Ștefănescu.

