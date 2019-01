Betty Stoian a fost absentă pe rețelele sociale și, dar spre bucuria internauților, bruneta a revenit și cu o explicație.

Betty Stoian le-a spus fanilor că a fost răcită prin intermediul unui InstaStory, acolo unde a postat o imagine haioasă cu o pisică și mesajul. „Scuze pentru absență”, a spus Betty.

Artista și soțul ei, Cătălin Vișănescu își vor boteza băiețelul în primăvara anului viitor. „Este un sentiment foarte frumos. Atunci când mă uit în ochii lui… Mănâncă, doarme, doarme, mănâncă. E foarte receptiv. Dacă vorbesc cu el şi are nici trei luni, vorbeşte şi el cu mine. Niciodată (al doilea copil). Anul ăsta vreau să am mai multă grijă de mine. Vreau să mă ocup strict de mine. Vreau să merg la repetiţii. Am fost delăsătoare. (…) E greu, tot tu trebuie să te uiţi tot timpul la el. E mătuşa mea cu mine. Are experienţă. Ştiu cum îl îngrijeşte. Cu Cătălin seamănă, seamănă şi puţin cu tata. (…) De când m-am mutat cu Cătălin am început să fiu aşa. Am comunicat mai mult. Eram foarte închisă în mine. De Revelion o să stăm cu el şi după 12 noaptea să ieşim şi noi undeva', a spus Betty Salam la Antena Stars.

Citește și

VIDEO-CORESPONDENŢĂ | „România din Antarctica'. Ce caută trei români la Polul Sud