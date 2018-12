Cel mai dur mesaj al Oanei Lis. „Unii oameni au impresia că…”

Partenera de viață a fostului primar al Capitalei, Viorel Lis, a ținut să precizeze că este o persoană foarte serioasă, în ciuda faptului că, de cele mai multe ori, „ia viața la mișto”.

„Bună, dragii mei!!! Azi sunt Oana dură!? Unii oameni au impresia că datorită faptului că sunt o persoană cu simțul umorului și fac tot felul de glume… preferând să iau viață asta grea și ciudată la mișto… au impresia că nu sunt o persoană serioasă.

Păi pentru mine a fi o persoană serioasă nu înseamnă să stai serios non stop și să nu schițezi un gest, să fii convențional, să nu ieși din tipare… nici măcar cu un zâmbet. Pentru mine serios însemna să fii om de cuvânt. Un om pe care te poți baza la greu, nu numai la distractie și când ai bani!?. Și asta sunt.

Eu dacă îți spun că miercuri la 14:00 ne vedem, așa a rămas. Apoi,când soțul meu a fost grav bolnav, a avut bază în mine că voi lua cele mai bune decizii să se facă bine, că îl voi duce la cei mai buni doctori și așa am făcut.

Păi, dacă o prietenă are nevoie de sprijinul meu la orice oră, știe că îl are. Nu mai zic că pentru bunica mea fac orice și un sigur exemplu… într-un an, când i-a fost rău, eu eram la munte de Revelion și am renunțat la tot și am venit și am fost cu ea să fie operată de urgență chiar de Revelion.

Și lista poate continuă… Nu mai confundați termenii și nu mai etichetați oamenii fără să-i cunoașteți cu adevărat!!!…???”, a scris Oana Lis pe o rețea de socializare.

