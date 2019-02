Cristina Țopescu, despre croitoreasa de la Românii au talent, care a primit primul Golden Buzz: „Mi-a dat o lecție fata asta”

Ana Maria Pantaze a cucerit pe toată lumea cu vocea sa la Românii au talent, de la Pro TV. A primit primul Golden Buzz de la Mihai Petre, juratul care a revenit la emisiune după o perioadă de absență.

Jurnalista Cristina Țopescu a fost profund marcată de prestația croitoresei de la Românii au talent.



„Vă uitați la Românii au talent? Am butonat și am dat peste o față simplă, cu muuult bun simț, croitoreasă, care, după ce a spus: „o să cânt o piesă care MĂ SPECIFICĂ”, iar eu, că mulți alții, am zâmbit puțin răutăcios, când a început să cânte, m-a amuțit.

Cât de des suntem dispuși să fim superficiali, cât de rar judecăm, uitând că avem și inimă. Mi-a dat o lecție fata asta și-n cinstea ei, de acum, o să spun și eu uneori, în diverse contexte: MĂ SPECIFICĂ !:) Emoționant !♥”, a scris Cristina Țopescu pe internet.

