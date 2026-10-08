Rusia susține că nu există pericol de epidemie de ciumă după moartea suspectă a unei cercetătoare dintr-un laborator din Siberia

Alarma de epidemie lansată în regiunea Irkutsk din Siberia pare să se fi încheiat, cel puțin din perspectiva autorităților de la Moscova. Oficialii ruși susțin că nu au fost detectate probleme de sănătate sau microorganisme periculoase printre persoanele izolate după moartea unei tineri cercetătoare de la un institut specializat în studiul ciumei, potrivit AFP.

Aproape toate persoanele identificate drept contacți direcți ai femeii au ieșit din perioada de carantină. Femeia, în vârstă de 28 de ani, era angajată a unui institut de cercetare din regiunea Irkutsk.

Informația privind o posibilă infectare cu ciumă a fost publicată inițial vinerea trecută de canalul independent People of Baikal, ale cărui redacții funcționează în exil din cauza presiunilor politice. Potrivit sursei citate, cercetătoarea ar fi contactat bacteria periculoasă după ce o eprubetă s-a spart accidental în laborator.

Guvernatorul regiunii Irkutsk, Igor Kobzev, a anunțat oficial pe platforma Max că monitorizarea medicală a tuturor celor carantinați a fost finalizată. Potrivit acestuia, testele epidemiologice nu au indicat nicio prezență a vreunei boli infecțioase în rândul populației monitorizate.

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În ciuda relatărilor apărute în presa independentă, autoritățile de la Moscova au refuzat să confirme că decesul a fost provocat de ciumă. Diagnosticul oficial prezentat de guvernator este de pneumonie comunitară.

Cazul a atras atenția comunității internaționale. Statele Unite ale Americii, Uniunea Europeană și Organizația Mondială a Sănătății au cerut oficial Rusiei să dea dovadă de transparență deplină cu privire la evenimentele petrecute în laboratorul siberian.

Măsurile de prevenție au inclus izolarea preventivă a zeci de persoane în orașele Irkutsk și Șelehov, localitatea în care își avea domiciliul cercetătoarea. În prezent, inspecția sanitar-epidemiologică Rospotrebnadzor declară că situația din zonă este complet stabilă și sub control.

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