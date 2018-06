Cum își petrece timpul Anamaria Ferentz în America. Ce face în compania Monicăi Gabor

Cântăreața Anamaria Ferentz s-a mutat în America de ceva vreme. Artista locuiește în California, unde obișnuiește să se vadă cu mulți români stabiliți acolo, inclusiv cu Monica Gabor, dar și cu colegi de breaslă care merg în turneu peste Ocean. Monica Gabor locuiește în America împreună cu iubitul ei, omul de afaceri chinez Mr. Pink.

Anamaria Ferentz a povestit, pentru okmagazine.ro, cum decurg întâlnirile dintre ea și Monica Gabor.

“M-am întâlnit cu Tudor Petruţ pentru un in­terviu pentru Arca TV, un post pentru românii de pretutindeni.

Cu Monica Gabor mă mai văd, mai depănăm amintiri, mai mâncăm o ciorbă – gătită de ea, bineînţeles! La Chicago găteam în fiecare zi, în California nu. Monica îl iubeşte mult pe Supai (n.r. câinele Anamariei Ferentz) şi îi spune „Caramel“, că are culoare de caramel.

Am fost şi i-am văzut pe cei de la 3reiSudEst – am copilărit cu ei la Năvodari. L-am întâlnit şi pe Connect-R la un concert din luna mai, într-un club mare din New York, unde am fost invitată şi cânt şi eu hituri de-ale trupei Demmo, dar şi piese de-ale mele, ca solist…”, a detaliat Anamaria Ferentz.

