Bianca Brad a împlinit 51 de ani în data de 27 ianuarie. Artista a mărturisit că a avut parte de una dintre cele mai frumoase aniversări din viața ei.

În ciuda vârstei din buletin, Bianca Brad arată extraordinar de bine. Nu-și arată nici pe departe vârsta reală. Este la fel de frumoasă și de plină de energie ca pe vremea când abia își făcea debutul pe scena artistică din România.



„Simt nevoia să povestesc puțin despre ziua mea de naștere, de anul acesta, care a fost una dintre cele mai frumoase de până acum! ?

Am început-o dansând, așa cum nu am mai făcut-o de foaaaaarte mult timp… nepermis de mult!!!!??

Apoi, după doar 3-4 ore de somn?, am continuat-o în rugăciune, la Sfânta Liturghie, unde am primit cel mai emoționant dar: Sfânta Taină a Împărtășaniei, și toți cei prezenți în Biserică mi-au cântat La Mulți Ani!??

A doua parte a zilei am petrecut-o alături de mica mea familie și câțiva prieteni dragi, într-un ambient liniștit și foarte plăcut…?

Toate acestea în condițiile în care nu am planificat absolut nimic!!!!☺ Pur și simplu s-au întâmplat și s-au desfășurat într-o armonie perfectă! ?

Din când în când, mai dădeam drumul la internet, ca să pot comunica cu câteva persoane, moment în care începeau să intre, la foc automat, mesajele de la cei care mi-au trimis gânduri frumoase și urări de La Mulți Ani…?

Vedeți inimioara de lumină de pe chipul meu?? Nu aveam o pată pe față, nu este un montaj făcut de mine și sigur nu a apărut întâmplător!☺ Îmi place să cred că a fost o materializare a iubirii și păcii care m-au învăluit pe tot parcursul zilei mele de naștere și care mi-au dat o încântătoare stare de bine, pentru care vă și Îi sunt profund recunoscătoare!?

Life is beautiful!?Cum poate fi mai minunat de atât??Doamne ajută, tuturor!?”, a povestit Bianca Brad în mediul online.

Bianca Brad este o cunoscută actriță din România. În anul 1990 a fost Miss România. A jucat în filme precum „Al patrulea gard lângă debarcader” (1985), „Zâmbet de Soare” (1987), „Duminică în familie” (1987), „Domnișoara Aurica” (1998) și multe altele.Vedeta a trecut prin momente dificile de-a lungul vieții. Bianca Brad este mama unui băiat, Luca, pe care îl iubește enorm. Actrița a mai avut o fetiță, Emma. Cu doar câteva zile înainte să nască, vedeta a aflat că micuța sa i-a murit în pântece, din cauza unei malformații la inimă.

