Declarația de suflet a cântăreței de muzică Silvana Rîciu. „Totul se plătește în viață. Nu îi judec eu” | FOTO

În textele pe care le-a scris în mediul online, cântăreața de muzică Silvana Rîciu vorbește despre viață, despre suferință, despre bunătate și despre iertare.

„În viață, celor care m-au făcut să sufăr sau celor care mi-au facut rău, eu nu le-am întors răul făcut. Le-am făcut numai bine când am putut. Și niciodată nu aleg calea răzbunării, căci Dumnezeu pleacă de acolo de unde omul plătește cu rău celui ce i-a făcut rău. În locul oricărei aparent „dulci” răzbunări, mai bine să aștepți plata, judecata lui Dumnezeu. În orice nedreptate, Dumnezeu va face dreptate. Totul se plătește în viață. Nu îi judec eu… Are cine…”, a afirmat solista.

„Oamenii irosesc propriul lor timp, propria lor viața si ceea ce le-a dăruit bun Dumnezeu în viața lor. Unii oameni au pierdut totul pentru că au uitat să prețuiască ceea ce aveau. Au dat totul pe nimic, au dat faptele adevărate ale cuiva pe vorbe în vânt ale altcuiva, au aruncat din viața lor pe cine a făcut totul pentru ei, dar își pierd timp prețios din viață cu oameni care nu fac nimic pentru ei. Își pierd timpul cu vorbe… Își irosesc timp prețios din viață”, a mai spus ea.

„În sufletul meu e liniște pentru că… Știu să iubesc, nu să ranesc. Știu să fiu om bun, nu rău. Știu să ajut, nu să fiu om profitor. Știu să dăruiesc și să primesc.

Sunt împăcată cu mine pentru că am făcut mult bine, nu rănesc suflete, am dăruit multă iubire, nu am provocat suferință cui ma iubea, am făcut totul, am dăruit totul…”, a mai spus Silvana Rîciu.

„Repede trecem prin viața aceasta. Suntem călători prin ea. Faceți astăzi ceea ce trebuie făcut că s-ar putea ca ziua de mâine să nu mai existe! Trăiți acum frumos, în iubire și cu credință în Dumnezeu că de amânăm clipa, poate ea nu va mai fi! Faceți doar bine, că de faceti un „rău”, s-ar putea să nu mai aveti timp să-l îndreptați!”, a încheiar artista.

