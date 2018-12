Dezvăluiri făcute de mama Ancăi Serea. „Mi-a prezis că ea va ajunge mare”

Mama Ancăi Serea este foarte mândră de fiica sa. Aceasta a făcut mărturisiri neștiute despre vedeta de televiziune.

„În primul rând mi-am dorit să nu se schimbe niciodată, adică să nu îşi piardă modestia, după aceea, dacă are posibilitatea să ajute pe cei mai slabi decât ea, să facă cât mai mulţi copii pentru că eu nu am avut decât doi şi puţine rude şi am tânjit toată viaţa după mai multă lume în jurul meu şi să aibă parte de multă, multă fericire.

Când am văzut-o prima dată la TV am simţit o mândrie nemărginită pentru că cineva, odată, mi-a prezis că ea va ajunge mare, dar cum noi nu credem în pronosticuri de genul acesta, am luat-o ca atare şi uite că Dumnezeu a ajutat-o să ne reprezinte familia, să reprezinte câteodată chiar şi ţara şi eu m-am bucurat nespus de mult.

V-am spus că ce apreciez cel mai mult la copilul meu este că şi-a păstrat modestia şi este la fel de ingenuă cum a fost tot timpul”, a spus mama Ancăi Serea la emisiunea Star Matinal.

Anca Serea este cunoscută publicului telespectator din postura de prezentatoare de televiziune. Vedeta a lucrat la Prima TV. În plan personal, Anca Serea este căsătorită cu muzicianul Adi Sînă. Vedeta are cinci copii.

Citește și: Sentință definitivă: Mega Image plătește 500.000 de lei angajatului călcat cu motostivuitorul!