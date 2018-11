Ilinca Vandici l-a pierdut pe tatăl ei, stâlpul familiei și punctul ei de sprijin, în anul 2008. Tatăl vedetei, fost primar în comuna Măgești, s-a stins din viață după ce s-a luptat cu boala timp de cinci ani. În toată această perioadă, el a stat prin spitale, mereu sub atenția medicilor care, însă, nu l-au putut salva.

Ilinca Vandici avea 21 de ani când a murit tatăl său. Era la București, de unde mama sa a chemat-o de urgență pentru a-l vedea. Au apucat să vorbească, după care acesta s-a stins din viață.

Prezentatoarea de la Kanal D a făcut mărturisiri cutremurătoare despre acea perioadă din viața ei, în cadrul interviurilor VIVA!.



„Nu am reuşit să gestionez atunci situaţia. Tata era bolnav de 5 ani de zile. Parcă speram că se vor întâmpla nişte lucruri. Eu aveam atunci 21 sau 22 de ani. N-am ştiut să gestionez, dar m-am simţit responsabilă faţă de sora mea, de mama mea. Ele sunt şi mai sensibile decât mine. Trebuia să duc eu greutatea asta pe umeri.

Am intrat într-o depresie cruntă după 5 luni de zile, apoi mi-am deschis un pic sufletul. M-am trezit apoi cu problema asta, am rezolvat-o la psiholog. Nu mă feresc să spun. Am reuşit să găsesc durerea care m-a măcinat atunci, abandonul pe care le-am simţit, teama şi frica. Tata se ocupa de absolut tot, de contratcte, de bani, atunci s-a dărămat stâlpul pe care îl ştiam şi îmi dădea siguranţă.

Apoi am înţeles de ce s-a întâmplat asta şi să accept. Mi-am luat viaţa în mâini, să fiu capabilă să fac toate lucrurile. Eram deja în Bucureşti atunci…

Eram în Bucureşti şi cumva tata m-a aşteptat. Era o zi de joi seara şi mama mi-a spus să merg acasă. A doua zi am luat bilet de avion, am ajuns, am vorbit cu el, am mâncat şi mama s-a dus prin spital. Am rămas doar eu cu el.

M-a aşteptat să ajung acasă, sa îşi ia ramas bun de la mine. M-a strâns foarte tare de mână, s-a întors cu faţa către perete şi ala a fost momentul…”, s-a confesat Ilinca Vandici, la VIVA!

Citește și:

REPORTAJ EXCLUSIV/ 400 de români trăiesc într-o comună de dincolo de Cercul Polar /VIDEO