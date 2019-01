Mama lui Andrei Tinu, dezvăluiri despre nora sa. „A luat-o din apartamentul unuia cu o pungă”

Andrei Tinu, fiul regretatului jurnalist Dumitru Tinu, s-a separat de partenera sa de viață, Alberta, împreună cu care are doi copii. După ce s-a aflat de despărțirea lor, Andrei Tinu și-a acuzat fosta parteneră de viață de infidelitate. La rândul ei, Alberta a afirmat că Andrei a fost cel care a înșelat-o.

Mama lui Andrei Tinu, Emilia Iucinu, a făcut declarații despre separarea celor doi.

„Când s-au căsătorit, eu nu am fost fericită. Eu ştiam deja cine este. Eu am spus totul de vreo doi ani şi opt luni. Înainte de logodnă am realizat adevărul. Am zis să mai aştepte, nu e cazul. Nu trebuie neapărat să vă căsătoriţi. S-a întâmplat exact… eu am pledat pentru fata asta câteva luni buni. Avea o vorbă aşa mângâietoare. Tot timpul veselă.

M-a făcut! Când a rămas însărcinată a început să îşi arate cealaltă faţă. Atunci am început şi eu să aflu dintre prietenele ei ce cum şi în ce fel. Le-am zis să se mai gândească. A luat-o din apartamentul unuia cu o pungă, cu o sacoşă. Sunt peste patru ani… eu nu ştiu unde stă mama ei. Am cunoscut-o, vin acasă la mine, dar pe mine niciodată nu m-a invitat”, a declarat Emilia Iucinu la Antena Stars.

