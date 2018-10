Admiratorii Monicăi Tatoiu au avut șansa să afle, la începutul săptămânii, care sunt preferințele muzicale ale femeii de afaceri. Invitată la magazinul Muzica – locul supranumit, cândva, kilometrul zero al muzicii românești -, alături de Octavian Ursulescu, Ion Dichiseanu și Ileana Șipoteanu, la lansarea unui album semnat de George Rotaru, Monica Tatoiu a povestit că are o slăbiciune pentru romanțe, gen muzical pe cale de dispariție. Ea fredonează cu nostalgie refrene din repertoriul muzical preferat al lui Nicolae Ceaușescu: La căsuța cu zorele', Frumoasa cu ochii verzi', Zaraza' ori Am iubit doi ochi albaștri'.

Monica Tatoiu a moștenit de la tatăl ei slăbiciunea pentru romanțele

Tata era un iubitor de romanțe. Am trăit cu muzica asta, o auzeam mereu acasă. Au trecut anii, m-am apucat de matematică, apoi am vândut rujuri. După ce m-am trezit să-mi trăiesc viața, să iubesc frumosul, am constatat că eleganța și calitatea nu mai există în muzică. Pe lângă marile pierderi de valori care caracterizează societatea noastră, se adaugă moartea lentă a genului numit romanță. Această pierdere spune mult despre lipsa de cultură, de emoție, de abdicare de la metafora iubirii din societate. Cei care ajung la vârsta asta, de 62 de ani, regăsesc normalitatea în romanțe. Am început s-o prețuiesc, s-o redescopăr după ani. Mă opresc, ca să nu plâng', și-a deconspirat emotivă gusturile muzicale Monica Tatoiu.

