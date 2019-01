N-o recunoști! Gina Pistol, șatenă cu breton în finala „Chefi la cuțite”

Munti – Mihai Munteanu, singurul reprezentant al lui chef Sorin Bontea din finală, şi-a adjudecat trofeul și premiul de 30.000 de euro. Mihai Munteanu, Andrei Balazs și Maria Burlacu sunt cei trei concurenți care au ajuns în finala celui de-al șaselea sezon al emisiunii Chefi la cuțite, difuzat de postul de televiziune Antena 1.

În seara finalei, Gina Pistol, prezentatoarea show-ului culinar, a apărut cu un look radical schimbat. Toată lumea o știe blondă, însă în finala emisiunii vedeta a apărut cu un look total nou: șatenă cu breton. Noul look a prins-o de minune, chiar dacă vedeta a fost aproape de nerecunoscut.

Nu se știe dacă acesta este noua coafură a vedetei sau dacă este vorba doar despre o perucă.

