Pe Deea Maxer, Revelionul 2019 a prins-o la semafor. Singură pe stradă | VIDEO

Deea Maxer a fost unul dintre artiștii care au muncit de Revelion 2019. Ora 0:00 a prins-o pe vedetă pe drumuri, între două evenimente.

La trecerea dintre ani, Deea Maxer se afla la semafor, cu mașina trasă pe dreapta și singură, dar cu toate acestea a filmat un mesaj pentru toți admiratorii ei.



„Artistului ii stă bine cu drumul… mereu pe scenă! Revelionul 2019 m-a prins la semafor, singură, între două spectacole. Noroc că pe Grivița au dat ăștia cu artificii faine… iar la radio se auzea Happy New Year… Happy New Year. Am ținut 4 show-uri… mai am unul. Sunt în așteptare și profit de ocazie să vă spun „La mulți ani” !!!!”, a scris ea pe internet.

„La Mulți Ani 2019! primul Revelion la semafor, trasă pe dreapta. Singură, dar știu că sunt înconjurată de toată iubirea voastră. La Mulți Ani!”, spune Deea Maxer în înregistrarea făcută pe stradă, la miezul nopții.

Deea Maxer este căsătorită cu cântărețul Dinu Maxer. Cei doi artiști, care au împreună un băiețel pe nume Andreas.

