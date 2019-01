Raluca, fosta componentă a trupei Angels, vorbește despre viața ei. „Nu m-am călugărit” | FOTO

Raluca, fostă componentă a trupei Angles, a fost prezentă în platoul emisiunii Teo Show, de la Kanal D, unde a vorbit despre viața sa din prezent.

După ce a ieșit din lumina reflectoarelor, raluca s-a căsătorit cu un procuror și are cinci copii.

„Am renunţat, pentru că asta am simţit. Am revenit pentru că aşa am simţit. Nu m-am călugărit. Am principii, am valori la care ţin, dar nu m-am călugărit. Am făcut cinci copilaşi. Cel mai mare are 10 ani”, a declarat Raluca la Teo Show.

„Nu te stresezi ca atunci când ai doar unul (n.r. copii). Până ajungi la al cincilea, i-a trecut febra primului copil. Primii doi se cresc cel mai greu. Apoi nu mai eşti la fel de speriat. Pe primii patru i-am crescut doar noi, fără ajutor. Nu am mai dormit o noapte întreagă de 10 ani. M-am învăţat cu ritmul ăsta. M-am învăţat deja.

Am 32 de ani. Nu le-am dat lapte praf, i-am alăptat pe toţi câte un an şi jumătate, doi ani. Simt nevoia să o alăptez pe fetiţa cea mică. deşi mama insistă să nu o mai fac. Mă trezesc noaptea din oră în oră. Nu de foame cere de mâncare, ci pentru că vrea să te aibă alături”, a mai spus vedeta.

„Au mai crescut un pic, nu mai simt chiar aşa dorul meu, pot să merg la concerte”, a adăugat cântăreața.

