Raluk și Ana Baniciu și-au pus costumele de baie și au ieșit la zăpadă

Raluk și Ana Baniciu au ieșit afară la zăpadă, îmbrăcate doar în costume de baie. Reacția fanilor a venit imediat. „Ce sexy sunteți! , Să nu răciți, fetelor, Vouă nu vă e frig?, Două frumoase!, Am înghețat doar privind, Du-te înapoi în piscină, să nu îngheți”, sunt reacțiile prietenilor virtuali.

În primăvara anului trecut, fetele au câștigat Asia Express. De atunci, Raluka și Ana Baniciu sunt nedespărțite și se înțeleg de minune. „Am reuşit să ajungem primele, voi vă imaginaţi că noi am ajuns primele? Noi am câştigat „Asia Express'. E o fericire pe care nu pot să o exprim. Să mă gândesc că am câştigat, că noi suntem pe locul 1, adică am câştigat', a spus Raluka, după ce a câştigat „Asia Express'.

