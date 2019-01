Reacția băiețelului Danei Rogoz când se uită la show-ul care a făcut-o celebră pe mama lui

Actrița Dana Rogoz a început să-i arate fiului ei, Vlad, casete cu emisiunea „Abracadabra”, care i-a adus ei faima, unde interpreta personajul Abramburica. Vedeta a dezvăluit ce reacție a avut fiul ei în moemntul în care a văzut show-urile cu Magicianul și gașca lui de copii.

„Moment istoric: copilul meu se uită la Abracadabra.

Dinainte să rămân însărcinată cu Vlad, ba chiar dinainte de a mă gândi serios la perspectiva de a deveni mamă, mi-am imaginat totuși cum copilul meu se va uită la emisiunile Abracadabra. Era ca un vis frumos. Așa cum bărbații își imaginează că își vor duce băieții la fotbal, exact la fel îmi imaginam eu că îi voi arata copilului „cum și-a petrecut mama copilaria”.

Am foarte multe casete VHS pe care trebuie să le transpun acum în format mp4, vă imaginați. Totuși, primele CD-uri sunt chiar acum în fața mea. Am început cu „Cenușăreasa” de la TVR, în care eu nu joc, dar pe care voiam să îl am în amintirea Micăi. A fost primul film Abracadabra pe care l-a văzut Vlad. Iar al doilea, respectiv primul film cu mine Abramburica a fost „Bebel cel urâțel”. Episodul 2, căci așa am nimerit casetele. Unele sunt super deteriorate, altele s-au pierdut de-a lungul timpului, dar tot ce pot recupera e de mare preț pentru sufletul meu.

Vlad nu a fost foarte impresionat să mă vadă într-un film pentru copii, cu mine tot copil, pentru că are senzația că e ceva normal ca eu să apar (și să fi apărut toată viața) la televizor. În general, când eu sunt într-o emisiune live, iar el e acasă, se uită puțin la mine, apoi cere pe desene… Pentru că nu i se pare ceva ieșit din comun. Și cred că e mai bine așa. La fel că atunci când eram pe toate bannerele prin oraș pentru Banca Transilvania sau pentru Elmiplant, iar el foarte relaxat remarca: „Ah, uite-o pe mama”. Ca și când toate mamele la un moment dat ar apărea pe câte un banner publicitar.

Revenind la Abracadabra, cred că într-un an–doi va fi și mai entuziasmat de aceste filmulețe. Mie oricum mi se umple sufletul de bucurie când îl văd urmărindu-i pe Magician și pe asistenții lui. E o emoție pe care nu pot să o descriu în cuvinte”, a explicat Dana Rogoz.

Dana Rogoz este căsătorită cu regizorul Radu Dragomir. Cei doi și-au unit destinele în anul 2012, din mariajul lor rezultând un băiețel, Vlad. Soțul Danei Rogoz, Radu Dragomir, a mai fost căsătorit o dată și are și un copil, Barbu, din mariajul cu actrița Ozana Oancea, cea pe care a părăsit-o pentru a-și trăi povestea de dragoste cu cea cunoscută publicului larg drept Abramburica.

