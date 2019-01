Contactată de Libertatea pentru a-și spune punctul de vedere în scandal, Andreea Marin a făcut-o în stilul ei obișnuit.

„Ce mai poate fi spus… Evident, avem caractere diferite. Probabil a avut o zi grea…Are dreptul la prezumția de nevinovăție”, a declarat, pentru Libertatea, Andreea Marin.

De partea cealaltă, Mihaela Rădulescu nu a putut fi contactată.

Rivalitățile dintre cele două vedete au fost readuse în atenție, după ce România TV a dat publicității un dialog deloc elegant, al cărei protagonistă ar fi Mihaela Rădulescu.

Episodul s-ar fi petrecut în 2012, când ambele vedete au avut emisiuni la Realitatea TV – Mihaela Rădulescu a prezentat emisiunea „Alegerile Mihaelei”, în timp ce Andreea Marin realiza la acelaşi post emisiunea „Trezeşte România”.

Supărarea divei de la Monaco era legată de un spot în care apare Andreea Marin.

„Mihaela Schwartzenberg: … că eu am puţine motive să mă enervez… şi cu emisiunea de la Realitatea. Singurul motiv, unicul, pentru care îmi sare ţandăra este inegalitatea dintre mine şi vita aia de Marin. Asta are un promo pe post care, eu totuşi cunoscând această meserie, costă nişte zeci de mii de euro. Eu am avut un promo de doi lei reali pe hârtie, cu camere… „, se arată în interceptarea scoasă la iveală de postul de televiziune.

Acesta ar fi spotul realizat pentru emisiunea Andreei Marin – „Trezește România” – , care ar fi enervat-o pe Mihaela Rădulescu.

În aceeaşi convorbire telefonică, Mihaela Rădulescu îşi exprimă nemulţumirea faţă de „inegalitatea” dintre ele.

„Mihaela Schwartzenberg: Promo meu e filmat cu aparate foto pentru că mi-au spus băieţii că n-au camere…(înjură)

Emilian Schwartzenberg: Pot să te opresc o secundă să o luăm încet? Alo?

Mihaela Schwartzenberg: Nu, nu poţi să mă opreşti! Lasă-mă să spun problema!

Emilian Schwartzenberg: Ascultă-mă! Ascultă-mă!

Mihaela Schwartzenberg: Sunt nişte mii de euro aruncaţi pe un promo la Marin, mie îmi fac să-mi verse stomacul când mă gândesc că eu n-am avut un promo nici măcar decent…

(…)

Mihaela Schwartzenberg: Eu mă… pe fata asta şi mă ştiu sigur de o mie de ori arătând mai bine, mai deşteaptă şi mai mişto ca fata asta. Mă doare în… de fata asta. Nu vreau însă să se vadă, strict profesional vorbind, inegalitatea dintre ce facem noi acolo. Deci ea are un super promo, un super profi făcut de agenţie, făcut pe peliculă de film, cu regizor. Am aflat. Ştiu exact cine l-a făcut şi cât costă un astfel de promo, iar eu am un promo filmat cu aparat foto pentru că echipa din Realitatea mi-a zis: „Bă, ne pare rău, azi nu avem camere profi cu noi şi filmăm cu aparatul”. Am crezut că mor.”.

