Sara, fiica Adinei Buzatu din relația cu Cenap Arzan, și partenerul ei, Luca, s-au căsătorit civil și religios marți, 8 septembrie, urmând ca petrecerea să aibă loc peste două săptămâni. Tânăra a publicat pe contul de socializare, primele imagini cu ea în rochie de mireasă, îm cea mai importantă zi.

În imaginile publicate pe rețelele de socializare, Sara apare relaxată și zâmbitoare alături de soțul ei, Luca. Tânăra a purtat o rochie de mireasă albă, simplă, dar elegantă, cu un croi delicat și detalii feminine. Voalul lung i-a completat ținuta și i-a oferit un aer elegant.

Sara, cerută în căsătorie în Italia

Fiica Adinei Buzatu și a fostului ei partener, Cenap Arzan, a fost cerută în căsătorie de iubitul ei, toamna trecută, într-un loc romantic, situat pe malul Lacului Garda (Italia), sub un castel. Cei doi formează un cuplu de 7 ani.

„În curând o să mă vedeți soacră! Chiar anul viitor va fi nunta, în septembrie sau octombrie. Vor face în România nunta, sunt români adevărați! O să plâng cred de o să leșin! Eu sunt emotivă, pun suflet în orice. O să plâng mai mult decât Sara.

Sara are deja un inel pe deget. Mai e foarte puțin! Am emoții! Sunt foarte fericită pentru că îi văd pe ei fericiți, sunt unul pentru celălalt și asta e cel mai important”, a spus Adina Buzatu anul trecut.

Nu sunt eu bună de dat sfaturi în căsnicie că, uite și tu, eu sunt nemăritată! Plus că ei sunt foarte maturi, foarte implicați în relație, nu s-au certat în șapte ani niciodată! Le doresc să se iubească și să fie fericiți!”, a declarat Adina Buzatu, într-un interviu pentru Click!