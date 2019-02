Monica Pop, unul dintre cei mai apreciați medici oftalmologi din țara noastră, și-a uimit fanii din mediul online.

Aceasta apare cu un look schimbat într-o fotografie postată pe pagina sa de pe o rețea de socializare: are părul tuns scurt și deschis la culoare, într-o nuanță de argintiu. Noul look îi vine foarte bine și a fost foarte apreciat de prietenii din mediul virtual ai medicului oftalmolog.



„Vă luminează fața! Arătați foarte bine’, „Un look de nota 10, parcă ați fi o actriță. Vă stă de minune”, „Superbă’, „Schimbare de look super tare… Vă prinde foarte bine”, „Îmi place foarte mult schimbarea asta de look”, „Ce îmi place culoarea părului”, „Vă stă excelent cu acest nou look. Aproape că nu v-am recunoscut”, „Vă stă super’, „Un look minunat”, „Wow! ce schimbare de look! Super vă stă”, au complimentat-o internauții pe Monica Pop.

Citește și: Libertatea, despre publicitatea mincinoasă din propriul ziar, din presă, de pe TV și de pe internet! Afacerea suplimentelor alimentare care promit că te vindecă de cancer!