'Mai e foarte puțin până vom spune Românii au talent în sezonul #9suprem! Suntem nerăbdători să vedeți tot ce am trăit noi la preselecții, dar mai ales să simțiți bucuria unor concurenți fenomenali. În acest sezon, am fost surprinși de foarte multe ori de ambiția celor care au venit în fața juraților și în fața publicului și de talentul acestora. Am cunoscut oameni extraordinari, care și-au depășit limitele și care ne-au prezentat momente inedite, pe care nu le-am mai văzut până acum. Va fi un sezon al surprizelor de toate felurile, atât pe scenă, cât și la masa juriului.', au declarat Smiley și Pavel Bartoș.

Talentul autentic va fi adus în acest sezon în cele mai diverse forme, iar reprezentațiile participanților, împreună cu reacțiile celor patru jurați și ale prezentatorilor, vor duce show-ul la cel mai înalt nivel. La filmările pentru #9suprem, Andi Moisescu, Andra, Mihai Petre și Florin Călinescu au trăit sentimente de nedescris datorită celor care au reușit să-i uimească prin abilitățile lor fantastice, dar s-au implicat și activ în câteva dintre numerele de pe scenă, fiind însoțiți de Smiley și Pavel Bartoș.

