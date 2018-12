Smiley: „Nu mi-am planificat nimic din ce se întâmplă în viața mea”

Smiley a acordat un interviu pentru Formula As. Artistul a mărturisit că este recunoscător pentru tot ce a reușit în viața și cariera sa.

„Nu mi-am planificat nimic din ce se întâmplă în viaţa mea… Sunt recunoscător pentru tot ce am trăit, pentru toate expe­rien­ţele, nimic nu mi s-a părut a fi un chin. Pe de altă parte, cu tot caruselul ăsta, cred că încă reuşesc să le fac pe toate şi să le fac cum trebuie, probabil şi pen­tru că am ajuns să-mi organizez mult mai bine priorităţile unei zile de lucru…

… Sigur, zilele mele sunt mereu pline şi rar găsesc momente pentru mine: să stau doar eu cu mine acasă, să mă gândesc la lu­crurile de pe perioade mai lungi sau doar la cele de peste zi, să mă gândesc la ce am făcut bine şi la ce ar mai trebui să corectez, să-mi repet că niciodată nu trebuie să uit să fiu recunoscător şi să fiu generos.

Mă străduiesc să profit de fiecare zi şi să nu pierd nimic din ceea ce aş putea să fac. Re­pet: chiar şi în condiţiile astea, nimic din viaţa mea nu mi se pare un sacrificiu. Totul e un dar. Zâm­betul meu n-are de ce să se stingă”, a declarat muzicianul.

„Am destulă grijă de mine. Acum, e adevărat, mă resimt după turneul pe care abia l-am încheiat, sunt destul de obosit, dar, în general, mă recuperez rapid. Cred că şi organismul meu s-a obişnuit cu ritmul ăsta alert, iar eu am grijă să-l ajut, mâncând corect şi, în dimineţile în care am puţin timp, făcând şi sport.

Nu am voie să mă plâng, pentru că eu am ales să-mi cultiv visul de a cânta, de a face muzică, de a fi un artist şi mi-am asumat tot ce presu­pune meseria asta. Ştii, am fost întrebat la un mo­ment dat ce am făcut să am succes? Ade­vărul e că nu am căutat succesul. Eu n-am vrut decât să fac muzică, nici măcar nu mă vedeam un front man: muzica mea a fost cea care m-a dus la succes.

Nu trebuie să uiţi către ce te în­drepţi şi nici nu trebuie să te abaţi de la ce-ţi dic­tează inima. În ea găseşti mereu răspun­su­rile. Aşa că nu mă plâng niciodată de nimic: fac ce mi-am dorit, fac totul cu plăcere şi cred că ăsta e motivul pentru care nu mă simt sleit. Pasiunea pentru meseria mea, pentru arta mea, mă menţine mereu „viu”, şi fizic, şi psihic”, a mai spus Smiley.

