The Backwards nu e o simplă trupă de coveruri Beatles. Manageriată chiar de Paul McCartney, unul dintre cei patru membri ai îndrăgitei formații britanice, și afiliată companiei de evenimente înființată de artistul de 76 de ani și de sora lui, trupa beneficiază de toată asistența necesară recreării imagini Beatles, pe cât posibil 1 la 1.

Trupa de casă' a Paul McCartney vine la București cu piesele și costumele purtate de Beatles acum 50 de ani!

The Backwards are cel bun sunet The Beatles din lume, redând aproape de original melodii ca I want to hold your hand', She Loves You', Yesterday', Let it Be' ori Get Back', machiaj identic cu al celor pe care-i imită, instrumente muzicale de acum 50 de ani, coregrafie identică formației-mamă! La București vor veni cu patru rânduri de costume autentice, toate purtate de marii muzicieni în turnee de promovare a albumelor lansate.

De la înființare, muzicienii au susținut peste 3.000 de spectacole live Beatles Show' în Marea Britanie, Franța, Olanda, Belgia, Spania, Germania, Austria, Cehia și SUA și au câștigat numeroase premii la concursuri și festivaluri. La București vor cânta pe 17 și 18 mai. Sgt Pepper – The Beatles Show' conține peste 35 de hituri Beatles, pe durata a două ore de extravaganță audio și vizuală, în stilul anilor 60.

