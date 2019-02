Miriam Eugenia Soare și-a ținut permanent prietenii virtuali la curent cu evoluția cancerului, postând imagini și informații despre starea ei de sănătate.

„Răsuflarea mea costă aproximativ 200lei/zi (hrană artificială, antivomitivele, vitaminele și calmantele, etc). Fără sprijinul vostru financiar, n-aș fi avut cum face față acetor cheltuieli?.

Vă mulțumesc tuturor celor care nu m-ați abandonat și continuați să mă ajutați!

Crăciun fericit și mai ales sănătate vă urez cu tot sufletul care mai hălăduiește prin mine!❤️?' scria, în preajma sărbătorilor, Miriam Eugenia Soare.

Anul trecut, Miriam Soare a transmis un mesaj public pentru ministrul Sănătății. „Sunt Eugenia Soare, cetățean român și vă cer AJUTORUL, DOAMNĂ MINISTRU. Am 54 de ani și statul român, prin legile lui absurde și abuzive, mă condamnă la moarte, când pentru suma de doar nouă mii de euro, bani cu care ministerul condus de dumneavoastră cumpără doar pixuri, eu sunt lăsată să mor. ​În septembrie 2015 am fost diagnosticată cu un carcinom triplu negativ la sân, cea mai invazivă și rară celulă malignă. Preventiv, mi-au fost scoși ambii sâni…. …Eu nu am timpul necesar să aștept toate aceste proceduri ABERANTE și ABUZIVE la adresa cetățeanului contribuabil! ​Doamnă Ministru, ultima amânare pe care am mai primit-o de la clinica din Hamburg este data de 6 Februarie. Dată după care nu se mai poate interveni stereotactic și, în consecință, nu îmi rămâne decât să aștept să mor la mine acasă. ​DOAMNĂ MINISTRU, VĂ ROG, VĂ IMPLOR, VĂ CER SĂ ÎMI PRELUNGIȚI VIAȚA!”, a fost strigătul disperat al jurnalistei.

Citește și

CAMERA ASCUNSĂ / Preţul gazelor a crescut cu aproape 40% în Voluntari. „Ne-au păcălit! Am semnat pentru că au zis că ne taie gazele”