Unde și cum a fost cerută Rona Hartner în căsătorie. „M-a furat și mi-a zis că vom sta cât o fi nevoie ca să primească un răspuns”

Rona Hartner trăiește o poveste de dragoste cu un francez pe nume Herve. Cei doi s-au cunoscut în luna aprilie a anului trecut, însă nu au întreținut relații intime, preferând ca acest lucru să se întâmple după ce se vor căsători, anul acesta. Herve este muzician – profesor de jazz, dj de muzică religioasă și face gospel electro. Actrița a dezvăluit cum și unde a fost cerută în căsătorie de Herve.

„Într-o zi, vara, pe o căldură incredibilă, când ne duceam la repetiţii. În acea zi toridă ne iese în cale o femeie africană, care ne roagă să o ajutăm, că rămăsese fără casă, fusese bătută, avea o mână ruptă. Ne-a rugat să-i găsim un loc unde să stea câteva săptămâni, ca să se pună pe pi­cioare. Plângea de mama focului.

Nu am mai mers la studio în ziua aceea, am încercat să o ajutăm pe femeie prin intermediul unor fundaţii, nu s-a putut, până la urmă am luat-o acasă, cu toate catrafusele ei. A stat la mine câteva săp­tămâni, iar în această perioadă, inima mea a fost cucerită iremediabil de Herve. Când l-am văzut pe Herve cum se detaşează de toate, de muzica lui, chiar şi de mine, pentru a se dedica îngrijirii acestei biete femei, m-a topit de tot.

Latura aceasta caritabilă a firii lui m-a făcut să-l iubesc şi să-i dau, în sfârşit, răspunsul aşteptat. De fapt, am făcut asta într-o seară când, disperat de aş­teptare, m-a furat şi m-a dus pe Peninsula Giens. A zis că vom sta acolo toată noaptea sau cât o fi nevoie ca să primească un răspuns la cererea lui în căsătorie. Acolo, în locul acela pustiu şi ro­mantic, i-am spus că-l iubesc şi că sunt de acord să ne căsătorim”, a declarat Rona Hartner pentru revista Formula As.

Rona Hartner a fost căsătorită cu actorul Rocco Sedano, de care a divorțat în urmă cu 10 ani. Din mariajul lor a rezultat o fetiță, Sumalya.

