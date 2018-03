Cu ce cântăreț celebru s-a iubit Israela Vodovoz când se afla în plin divorț, de primul ei soț. Dezvăluirea a fost făcută recent chiar de femeia de afaceri. Israela s-a căsătorit cu Liviu în 2008, însă cei doi s-au despărțit.

Israela a povestit că, pe când se afla în plin proces de divorţ cu primul soţ, a avut drept amant un cântăreţ celebru. Nimeni altul decât canadianul Leonard Cohen (81 de ani), artistul care a fermecat milioane de inimi cu piese precum “Dance Me to the End of Love”.

“Am o prietenă care mergea la popii noștri, la rabini. El ghicea cursul vieții în Biblie. Puneai mâna pe ea și o dechideai… și ce îmi spune el era adevărat. Atât timp cât veți fi amanta domnului Cohen… Eu eram în divorț cu soțul meu. Soțul meu știa. El ar fi putut fi bărbatul ideal, că era potent financiar și arăta și bine. Dar eu îi caut pe ăia care nu sunt potenți financiar”, a declarat Israela.

Israela Vodovoz a murit. Israela Vodovoz a fost găsită moartă, în locuinţa ei, după ce timp de câteva zile, nimeni nu mai ştia nimic de ea. Cu câteva zile înainte să fie găsită moartă în propria locuinţă, Israela a distribuit pe o reţea de socializare un mesaj care condamnă violenţa în familie.



