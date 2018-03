După mulți ani de televiziune, Gianina Corondan s-a lansat în zona de online și a dezvoltat mai multe proiecte ingenioase, dar și foarte educative. După mai mulți ani în care a testat diverse meserii, Gianina Corondan se reprofilează, însă nu a ales exact profesie vrea să urmeze.

Nu există persoană din România să nu fi auzit cel puțin o dată în viață de Gianina Corondan, fiind implicată atât în proiecte TV, show-uri, radio, dar și teatru și film. Deși a experimentat cât n-ar apuca alții nici în 10 vieți, Gianina Corondan se declară un veșnic ucenic, dispusă să învețe zilnic ceva nou. Poate și de aceea, de aproape trei ani are un proiect online, prin care intră în contact cu diverse meserii ale românilor.

„Am proiectul Vizită de lucru unde mă duc în fabrici, uzine, lucrez cu femei, bărbați, oameni care lucrează de ani de zile într-o meserie și încerc și eu să-i ajut cum pot. Mă pricep mai ales la operațiile pe cord deschis și la probleme cu atelele. La medicină nu mă bag. Glumesc. Mă bag acolo până unde mă duce pregătirea, vorba aceea, mă recomandă pregătirea și talentul”, ne-a povestit Gianina în stilul caracteristic.

Aceasta ne-a mai spus că a testat de la macarale, la mașini de cusut, până la apatură cu care se prelucrează porțelanul. „Pe o macara? E o nimica toată. Pe șantiere am fost, în fabrici de porțelan, am fost curier, am mai fost om care coase cămășuțe. Tot ce fac românii mă fascinează pentru că îmi caut și eu menirea. Testez toate astea și poate devin designer, poate devin om care face emisiuni de televiziune. Nu mai are legătură. ”

Gianina Corondan se reprofilează la aproape 50 de ani

După toate aceste experiențe, Corondan se gândește ca într-un viitor apropiat chiar să-și schimbe meseria. „O să învăț și mă voi pune la punct. Poate mă fac bucătar, poate mă fac cofetar, poate barman. Chiar vreau să fac o vizită de lucru la un barman extraordinar, care a câștigat tot felul de premii, medalii la concursuri internaționale, care aruncă cu foc și sticle și asta mi se pare grozav”, ne-a mai povestit Gianina Corondan.

Pe lângă proiectul „Vizite de lucru”, mai lucrează și pentru „Aroganțe culinare”, un proiect menit să strângă oamenii în jurul mesei. „Fac și întâlniri în bucătărie, le numesc eu Aroganțe culinare, unde mă invit la oameni în case să-mi gătească ce știu ei mai bine. Noi ajutăm”, a mai completat fosta prezentatoare TV.

VIDEO: Cosmin Nistor

FOTO: Dumitru Angelescu

