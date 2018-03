Despărțite de câteva luni, Adina Buzatu și fiica ei au devenit …și mai apropiate. Sara a plecat în Elveția la studii și vine acasă doar în vacanțe, însă mama ei nu s-a obișnuit cu despărțirea de ea, așa că zilnic ”înroșesc” telefonul.

Adina Buzatu și fiica ei au avut mereu o relație foarte apropiată, Sara începând chiar să lucreze alături de mama pe când avea doar 8 ani, așa că despărțirea a fost una destul de greu de suportat. Sara a ales să studieze în Elveția managementul hotelier. „Mă emoționează fiica mea la fiecare mesaj pe care mi-l scrie. Nu-mi zice niciodată că întârzie sau ceva de genul. Copilul meu este organizat. Eu întârzii 3 ore și ea îmi trimite mesaj și îmi spune că este ora 12 și trebuia să vin la 9. Noi ne trimitem mesaje de dragoste în fiecare zi. Deci nu este zi de Dumnezeu în care să nu ne spunem de 100 de ori cât ne iubim, că ne este dor una de alta, cât aș smotoci-o dacă ar fi lângă mine”, ne-a mărturisit Adina, completând că cel mai mult îi lipsesc discuțiile mature cu fiica ei, discuții în care ea îi cerea sfatul adolescentei.

„Îmi povestește lucruri, amănunte și chestii cu care se confruntă ea. Mor. Îmi vine să plâng de fericire. E cel mai frumos sentiment pentru un părinte să fie atât de apropiat de copilul lui. Eu, dacă am ceva pe suflet sau vreau să mă sfătuiesc cu cineva, pe ea o sun. O sun și vorbim chestii de oameni maturi, chestii importante. Ea e înțeleapta familiei, eu sunt aia nebună, rebelă, fac numai tâmpenii și ea îmi spune să mă potolesc că am o vârstă”.

Relația Adinei Buzatu cu fiica ei este una extrem de apropiată

Cele două numără zilele până când se vor revede. Sara și-a anunțat deja vizita și în mai puțin de o lună își va strânge mama în brațe. Din păcate, nu vor putea sta prea mult timp la discuții ca între fete căci Sara nu se întoarce din Eleveția singură, ci cu 5 băieți: iubitul ei și încă 4 prieteni. „Normal că-mi povestește și de băieți. Sincer, povestim chiar absolut tot. Toate amănuntele de fiecare zi: am fost acolo, am făcut cutare. Și de școală îmi povestește, cum sunt colegii, cum sunt profesorii. Ca să înțelegeți, de Paște vin în vizită la noi patru băieți, prieteni cu Sara. Deci gașca ei este de 10 persoane, dar patru dintre ei sunt băieți și ei toți vin în România să stea la noi. Bineînțeles o să fie și prietenul Sarei. Îți dai seama ce demență o să fie acolo. O să-i culc pe saltele, nu am variante, dar cred că nu-i important pentru ei. Oricum ei vin să viziteze. Mi-au dat listă de muzee, ei sunt oameni serioși, trebuie să mă ocup acum de culturalizare”, a mai povestit stilista.

