Tudor Chirilă, un nou mesaj public. ”Nici Ceaușescu nu s-a atins de Codul Penal cum fac ăstia”

Tudor Chirilă, un nou mesaj public pe contul de socializare. Artistul a făcut un live, unde a vorbit despre ceea ce se întâmplă pe scena politică. Fanii l-au felicitat și i-au mulțumit pentru implicare.

Reacția actorului vine după modificarea codului penal și schimbările drastice din justiție ce au scos sute de oameni în stradă.

“Sper că ați avut sărbători cât de cât liniștite, fericite nu știu dacă e bine să zic, având în vedere ce s-a întâmpalt zilele astea în România. Mă gândesc că acum 30 de ani pe zidurile de la Piața Universității scris – De Crăciun ne-am luat rația de libertate. În schimb, acum după 30 de ani, de Crăciun ne luam șuturi în gură. În parlamentul României, infractorii își fac de cap și cred că în capul lor e următorul discurs : “Ce mă, am ajuns să nu pot fura liniștit în țara mea? Eu care sunt șef aici în parlament. Măi nene, eu sunt parlamentar, am voie să fur împreună cu prietenii mei și trei generații de acum încolo. Și vin trei speriați să îmi zică mie cum să trăiesc eu în țara mea…Și cadou de Crăcuiun, vă fac această nouă modificare a codului penal. Deci, pedeapsa cu închisoarea o execut acasă, luare de mită, nu mai e infracțiune, traffic de influență pentru altul, nu mai e infracțiune (…)”. Cam asta e logica la ei. Nici Ceaușescu nu s-a atins de Codul Penal cu fac ăstia. Ce trăim este istoric. Ne va marca viața pentru încă 50 de ani . Vine „ciordache” ăsta, Florin Iordache, și ne spune nouă că de fapt nu am înțeles legile. Deci să fie clar, că suntem niște cretini.””, a spus Tudor Chirilă pe Facebook.

Florin Iordache este politicianul controversat care a ținut agenda publică, în 2017. În calitate de ministru al Justiției, a scos sute de mii de oameni în stradă, o dată cu inițierea Ordonanței 13 și a legii grațierii, în ianuarie. A demisionat din Guvern după criticile venite din stradă dar și din partea organismelor internaționale. S-a întors în Parlament, ca membru în comisia juridică și a fost recompensat cu șefia comisiei speciale pentru legile justiției. A finalizat cele trei proiecte, cu proteste, atât în Parlamernt cât și în stradă, în ultima săptămână de lucru în Legislativ.

