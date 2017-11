Fiica lui Mădălin Voicu este una dintre cele mai frumoase prezentatoare Tv din România, fiind un exemplu pentru multe tinere de la noi. Deși acum are o siluetă fără cusur și poate să poarte absolut orice ținută își dorește, Ioana Voicu a avut probleme cu greutatea în adolescență.

Dacă la prima vedere nu pare să fi avut vreodată probleme cu greutatea, Ioana Voicu ne-a recunoscut că în adolescență nu avea deloc silueta pe care o afișează astăzi. „Eu m-am îngrășat foarte tare în perioada 16-19 ani când părinții mei au divorțat. Atunci am făcut, pe sistem nervos probabil, o cădere. Am mâncat de am spart. Aveam 74 de kilograme. Eu sunt înaltă că am 174 cm, dar eram foarte grasă. Îți mâncam și masa asta sau camera de filmat, chiar dacă nu-mi era foame. Atunci am făcut prostia să țin tot felul de regimuri din astea: un măr pe zi, o supă de varză, numai apă plată, de când urcam scările mă apucau toate amețelile și trebuia să mă țin de ceva. După care iar mâncam, iar puneam la loc tot ce am slăbit. Am slăbit și 10 kilograme și apoi m-am îngrășat 12. M-am jucat cu corpul meu”, ne-a împărtășit fiica lui Mădălin Voicu, completând că familia a încercat în tot acest timp să o facă să mănânce mai puțin și să se gândească la siluetă, însă ea nu asculta nici cel mai mic sfat.

„Mama îmi zicea mereu să nu mai mănânc. Eu am ce am cu pastele. Sunt fan paste. Dacă îmi dai paste sau brânză cu roșii și pâine cu un și o șuncă ceva, pe mine m-ai liniștit. Nu mai am nevoie de nimic. În perioada aia mâncam paste încontinuu și toată lumea îmi zicea să mă potolesc. Toată lumea era cu gura pe mine pentru că eram grasă. Eu începusem să prind ură pe toată lumea care mă certa, dar le-am spus că se chinuiesc degeaba că eu voi slăbi atunci când voi vrea. Eu sunt zodia taur și mie când îmi spui ceva, eu fac invers sau fac doar când vreau eu. Așa funcționez eu”.

Ioana Voicu a avut probleme cu greutatea după divorțul părinților

După ce și-a revenit, Ioana a avut grijă să nu mai cadă pradă mâncării și să scape de orice complex. Așa că, în momentul de față, deși nu se consideră perfectă, susține că măcar nu are frustrări atunci când trebuie să se dezbrace la plajă și nici nu se ascunde de blițul aparatului de fotografiat. „Poate când luam 2-3 kilograme în plus mă uitam stânga-dreapta pe plajă să nu fie vreun fotograf. Eu care sunt perfecționistă de fel și trebuie să arăt brici, pot să spun că nu am avut probleme de genul să mă cred grasă. Uite acum am luat 2-3 kilograme pentru că nu am făcut sport, având piciorul în gips, nu cred că m-aș dezbrăca la plajă sau dacă m-aș dezbrăca mi-aș pune un șal, o eșarfă. Doar pentru fixurile mele pentru că grasă nu sunt”, ne-a mai spus Ioana care, pentru prima dată în mulți ani nu se mai consideră grasă, iar dacă cumva ia 2-3 kilograme în plus se ambiționează să le dea imediat jos. „Celulită cred că are cam toată lumea dacă mă întrebi pe mine. Până și fetele foarte slabe au celulită, dar asta din cauza alimentației. Am celulită, sub fund, unde cred că are toată lumea, nu foarte proeminentă, dar existentă. Când pun câteva kilograme nu mă mai simt bine și până nu slăbesc n-am chef să ies din casă, să mă văd cu prietenii, am câțiva pitici pe creier”.

VIDEO: George Capoianu

