Locuiește de ani buni în București, însă doar cu chirie, nereușind nici până în momentul de față să se mute la casa ei. Conștientă că nu poate sta toată viața într-un apartament, Ruby își caută casă, undeva la ieșire din București.

Cântăreața are banii necesari, are dorință și este conștientă că nu mai poate ține animăluțele pe care le crește doar într-un apartament, însă nu are nici cea mai mică inițiativă de a face acest pas. Asta pentru că, după propriia caracterizare, este puturoasă. „Nu m-am mutat. Atât de comodă sunt și atât de nepricepută în chestii din astea administrative, chestiile astea de oameni mari încât nici nu știu cum să încep. Adică eu vreau să-mi iau casă, pot să-mi iau, dar nu știu cum să fac”, ne-a declarant amuzată Ruby.

Ruby își caută casă în Cernica

Anul viitor, cel târziu, Ruby este decisă totuși să se vadă mutată la casa ei, așa că face apel la toți proprietarii de case în zona Cernica să-i dea de veste. „Dacă are cineva o casă de vânzare, rog să spună. Casa să fie decentă, dar să aibă curte mai măricică pentru animale. Să aibă așa un etaj. Să fie micuță să nu stau prea mult să fac curățenie. Îmi trebuie și piscină, dar dacă nu are pot să-mi fac. Și să fie la Cernica. Am o zonă pe care am pus ochii pentru că acolo stau mulți prieteni de-ai mei, printre care și Whatzy, care este aproape de sufletul meu”, a anunțat cântăreața.

VIDEO: Cosmin Nistor

