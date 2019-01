Vica Blochina are datorii mari la întreținere. Ce sumă datorează

Vica Blochina locuiește într-un apartament de 100 de metri pătrați din centrul Capitalei, în valoare de 350.000 de euro. Potrivit click.ro, vedeta a fost dată în judecată de Asocația de Propietari pentru că nu și-a mai plătit întreținerea de câteva luni. Aceasta are de achitat aproximativ 2.500 de euro.

În urmă cu câteva luni, Asociaţia de Proprietari a dat-o în judecată pentru o datorie de aproximativ 5.000 de lei. Magistraţii de la Judecătoria Sector 4 au dat şi o decizie la începutul lunii decembrie prin care o obligă pe pârâtă să achite suma, dar şi penalităţile de întârziere, plus cheltuielile de judecată. Între timp, datoria s-a dublat, astfel că Vica Blochina apare cu o restanță de 10.000 de lei.

„Este singura persoană din bloc care are datorii atât de mari la întreţinere şi, în plus, e şi rău platnică… a trebuit din nou prin Asociaţia de Locatari să deschidem un alt proces pentru a recupera pagubele. Din cauza ei au de suferit şi ceilalţi locatari”, a declarat administratorul blocului în care locuiește vedeta.

„Vreau să vă spun că eu în decembrie am achitat prin bancă peste 17.000 de lei pentru întreţinere. Nu înţeleg despre ce datorie vorbeşte şi pentru ce m-a dat încă o dată în judecată. Este adevărat că nu ştiu pe ce luni am achitat şi nici nu am fost la avizier să văd tabelul la întreţinere”, a explicat Vica Blochina pentru sursa mai sus-menționată.

Vica Blochina este o fostă dansatoare. Blonda a devenit cunoscută după ce s-a aflat despre povestea de dragoste pe care a trăit-o cu antrenorul Victor Pițurcă. Din relația celor doi a rezultat un băiat, Edan.

Citește și: VIDEO/ Interviu cu Octav Bjoza, fost deținut politic: „Mai umilit ca-n anul Centenarului n-am fost niciodată!”