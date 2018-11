Înainte de concertul pe care Horia Brenciu l-a susținut în studioul nostru, ne-am amintit împreună de debutul lui și ne-am întors în 1993, an în care artistul a apărut pentru prima oară în fața telespectatorilor.

„În urmă cu 25 de ani, am avut un noroc chior, în sensul în care eram student la TCM, (Tehnologia Construcțiilor de Mașini), în Brașov, și cineva a hotărât să facem un grup umoristic, eu fiind deja într-o trupă de muzică. După ce am făcut acest grup umoristic, ne-au întrebat dacă nu ne tentează un spectacol la Galele Studențești de la Costinești. Am fost acolo, am susținut câteva reprezentații alături de cei 5 colegi plus o colegă, iar după aceea m-au invitat la Radio Vacanța”, ne-a povestit Brenciu.

Turneul aniversar „25 de ani de activitate Horia Brenciu” are dublă însemnătate: activitatea TV și cariera muzicală

Imediat după această experiență, Horia a primit propunerea de a modera emisiunea-concurs Robingo, care a devenit un fenomen, transformându-l pe Horia Brenciu într-una dintre cele mai îndrăgite vedete din România.

„De la Radio Vacanța m-a întrebat o prezentatoare dacă vreau să vin la un spectacol de televiziune pe care-l înregistra și am fost acolo. Era un spectacol de seducție, eu trebuia să o seduc pe Marina Scupra, fetele în partea cealaltă trebuiau să-l seducă pe Tino Furtună. S-a întâmplat să iau locul I, iar acela a fost un fel de atu pentru preselecția de peste o lună de la București, de la TVR. Am intrat, am dat un test foarte complicat constând în limbi străine, în improvizație, în tot felul de lucruri spontane și, după aceea, am fost primul prezentator din epoca modernă, prinzând prima franciză de televiziune, primul format internațional de televiziune în România”, ne-a spus cântărețul la „Interviurile Libertatea”.

Îndrăgitul interpret ne-a mai mărturisit că, deși făcea parte dintr-o trupă înainte de a intra în televiziune, anul acesta sărbătorește doar 15 ani de activitate muzicală, asta pentru că 10 ani s-a dedicat exclusiv micului ecran.

FOTO: Dumitru Angelescu