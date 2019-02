Evenimentul a avut loc joi seara, cu doar câteva ore înainte ca artistul să schimbe prefixul. „Câtă lume e aici! Vă iubesc din suflet! Îţi mulţumesc, nevastă!”, a spus Whats Up. „La ce m-am aşteptat azi? Am avut vreo patru prieteni care m-au sunat şi mi-au zis la mulţi ani. Le-am spus că mâine e ziua mea şi au zis că ne vedem diseară! Unde ne vedem diseară?”, a spus artistul la Antena Stars.

Whats Up este unul dintre cei mai apreciați artiști din România. „Am pus pâine pe masă familiei mele, din poezie”, a precizat artistul, impresionând o ţară întreagă.

Anul trecut, Whats Up a participat la Exatlon, de unde a decis să se retragă, în urma unor neînțelegeri cu ceilalți colegi. „Exatlon a fost pentru mine ca o pauză de la ce fac eu. De şase ani lucrez la un album, am stat într-un studio. Nu ştiam că greul apare când mi se face dor de soţia mea. Am ales să mă întorc. M-am pregătit cât am putut fizic, însă mental nu m-am pregătit. De asta nu am mai vorbit. Când m-am întors, mi-am luat soţia şi am plecat într-o vacanţă prin Europa, am mai avut concerte, apoi am intrat în studio. Statul departe de familie, această frică n-am reuşit să o depăşesc. Eu nu am stat departe de soţia mea. De 8 ani stăm doar împreună. La Exatlon am retrăit copilăria. Era o bucurie simplă şi frumoasă, nu ne gândeam la carieră, la viaţă, la cine suntem noi. Mă rugam mereu să ajung la final, să nu leşin, trăgeam de mine', a declarat atunci Whats UP pentru FanArena.

