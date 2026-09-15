Nu v-ați fi așteptat la asta de la Gabi Torje. Câte limbi străine știe fostul fotbalist și cum l-a ajutat în „Asia Express”: „O să fiți surprinși”

De cum a început competiția, Torje s-a numărat printre primii care au luat imunitate, au ajuns la jocurile pentru amulete și s-au descurcat la autostop. Ce nu știe foarte multă lume este faptul că a avut un mare avantaj atunci când a ajuns în Uzbekistan.

Prin prisma carierei sale sportive, fostul fotbalist a învățat mai multe limbi străine, datorită cluburilor de fotbal unde a fost legitimat de-a lungul timpului. Torje cunoaște limbi străine precum rusa și turcă, care până acum nu l-au ajutat decât atunci când a fost prin vacanțe. La „Asia Express” însă constituie un mare avantaj.

„Nu știu eu foarte multe limbi străine. Vorbesc engleză, spaniolă, italiană, rusă, turcă. Nu vorbesc rusa la modul cel mai bun, dar mi-am reamintit când am ajuns acolo de ceea ce aveam nevoie și puteam să comunic cu ei. Mai ales că în Uzbekistan vorbesc și turcă mulți dintre ei”, a declarat Torje pentru Libertatea.

Mai mult decât atât, în Uzbekistan nu l-a ajutat doar că s-a putut înțelege cu localnici, dar spune că a fost mult mai norocos decât colegele lui, căci reușea mai repede să prindă mașină la autostop, dar și cazare.

„O să fiți surprinși, dar Uzbekistanul este o țară de musulmani. Este un avantaj pentru bărbați acolo. Cei din Uzbekistan sunt foarte, foarte primitori și ajută foarte mult”, a mai povestit pentru Libertatea fostul fotbalist.

Gabi Torje este gata oricât să revină la „Asia Express”

Fostul fotbalist nu doar că a trăit la maxim experiența „Asia Express”, dar a luat totul ca pe o adevărată competiție sportivă. Recunoaște că, asemenea oricărui sportiv, și-a dorit să rămână cât mai mult în concurs, mai ales că se implica la fel de tare ca atunci când era pe terenul de fotbal, la un meci important. Dacă ar evea posibilitatea să reia competiția, ar face-o cu ochii închiși, în orice condiții.

„Mâine, dacă se reia competiția, îmi fac bagajul și am plecat. Nu prea aveam cum să particip în sezoanele anterioare, dar nu îmi pare rău. Toate se întâmplă la momentul potrivit. Ca și sportiv în general am așteptări. Toți sportivii, în general, își fac așteptări. Tot timpul ne dorim să stăm cât mai mult într-o competiție și ne gândim că poate să fie o competiție grea. A fost greu, obositor, frumos, cu adrenalină, cu nervi, cu bucurii, cu supărări, cu toate cele. Un carusel de sentimente”, a mai povestit Torje.

Deși este retras din activitatea de fotbalist, mentalitatea de sportiv nu îl părăsește în afara terenului. Spune că este competitiv inclusiv atunci când se joacă cu nepoții lui. Torje admite, mai în glumă mai în serios, că nu îi lasă pe nepoți să câștige și recunoaște că instinctul de competiție este mereu prezent. Cu alte cuvinte, nici la „Asia Express” nu a lăsat de-o parte competiția și recunoaște că s-a ofticat maxim atunci când a pierdut vreun joc.

„Nu am cum să joc nicun joc doar așa de amuzament. Nu există așa ceva. Adică și dacă mă joc cu nepoții mei, „Perețica” sau „La groapă”, oricum vreau să câștig, nu există. Nu îi las să câștige. Trebuie să se obișnuiască cu competiția. Glumesc. Pentru nepoții mei și pentru copii, în general, fac orice. Îi mai las să câștige. Dar indiferent de joc, eu îl iau în serios 100%”, a povestit amuzat concurentul de la „Asia Express”.

Totuși, viața de sportiv pe care a dus-o i-a ajutat extrem de tare în competiție. Atât Gabi Torje cât și Alin Alexuc Ciurariu, ambii învățați cu condițiile din cantonamente, nu au avut pretenții la cazare și mâncare.

„Nu suntem nici pretențioși. Noi fiind sportivi am dormit în foarte multe locuri și putem să dormim oriunde. Suntem obișnuiți să dormim în orice locație așa că nu suntem pretențioși. Primii veniți, primii serviți, mergem și ne cazăm. Nu așteptăm să fie luxul de pe lumea. Cu mâncarea la fel. Nu am avut nicio problemă. Eu mănânc orice. Alexuc e mai pretențios așa la mâncare. Nu mănâncă orice, dar eu pot să mănânc orice”, a explicat Gabi Torje.

Gabi Torje a pregătit cadouri pentru oamenii întâlniți pe traseul de la „Asia Express”

Extrem de asumat, Torje ne-a mai declarat că a venit în acest sezon „Asia Express” extrem de pregătit. Din toate punctele de vedere. Observând strategiile unor concurenți din sezoanele trecute, fostul fotbalist a venit pe Drumul Mătăsii cu lucruri pentru oamenii pe care urma să îi întâlnească în competiție și care îl ajutau în diverse situații.

„Am avut, am avut. Am avut comandate dinainte să mă duc le dau oamenilor. Unii le-au primit, unii nu le-au primit, dar eu le-am avut cu mine pregătite”, a recunoscut amuzat Gabi Torje pentru Libertatea.