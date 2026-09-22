Uniforma școlară ar putea deveni obligatorie în toate școlile de stat din România. Senatul a adoptat proiectul de lege inițiat de parlamentari PSD, cu 84 de voturi „pentru”, 18 „împotrivă” și patru abțineri. Modelul uniformei nu va fi stabilit la nivel național, ci de fiecare școală în parte, cu acordul reprezentanților părinților. Proiectul prevede și gratuități sau subvenții pentru familiile care nu își permit achiziția. Camera Deputaților este for decizional.

Legea uniformei școlare, adoptată de Senat cu 84 de voturi „pentru”

Senatul a adoptat proiectul de lege care prevede introducerea obligativității uniformelor școlare în învățământul preuniversitar. Propunerea legislativă modifică și completează Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023. Potrivit proiectului, elevii ar urma să fie obligați să se prezinte la cursuri în uniforma stabilită prin regulamentul unității de învățământ. Senatul a votat proiectul cu 84 de voturi „pentru”, 18 „împotrivă” și patru abțineri.

Uniformele nu vor arăta însă la fel în toate școlile din România. Potrivit proiectului, modelul, standardele tehnice și elementele componente ale uniformei vor fi stabilite de consiliul de administrație al fiecărei unități de învățământ, cu acordul consiliului reprezentativ al părinților.

Școala nu va putea introduce alte elemente vestimentare sau accesorii decât cele stabilite prin regulament. Excepție face ecusonul care conține denumirea unității de învățământ.

Uniformele școlare, gratuite pentru elevii cu posibilități financiare reduse

Proiectul prevede și un mecanism de sprijin pentru achiziționarea uniformelor. Uniformele ar putea fi acordate gratuit sau achiziția lor ar putea fi subvenționată. Banii ar putea proveni din bugetele consiliilor județene și locale, precum și din fonduri externe nerambursabile.

Acordarea gratuităților și subvențiilor ar urma să țină cont de veniturile brute impozabile ale familiilor, inclusiv în cazul familiilor monoparentale și al familiilor cu unul, doi sau mai mulți copii.

PSD: „Este o lege a echității”

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a susținut proiectul argumentănd că uniforma nu ar trebui privită ca o măsură legată de modă, ci de reducerea diferențelor sociale dintre elevi.

„La școală elevii trebuie să se concentreze pe educație, pe ceea ce pot face ei și nu pe hainele pe care și le permit părinții. Ținuta școlară nu este despre modă, este despre echitate, despre respect și, nu în ultimul rând, despre siguranță.”

Zamfir a mai susținut că uniforma nu ar trebui să reprezinte o povară pentru familiile cu venituri mici, deoarece proiectul prevede posibilitatea ca autoritățile locale să acorde sprijin financiar. În opinia sa, ținuta ar putea deveni un simbol al apartenenței la comunitatea școlară.

Inițiatoarea proiectului, senatoarea PSD Alexandra Presură, a spus că măsura ar avea un rol mai larg decât stabilirea unei ținute obligatorii. „Deși pare că vorbim doar despre haine, de fapt este vorba de modul în care copiii noștri, elevii din învățământul de stat se simt și se raportează la școală. Este o lege a echității.” Ea a susținut că diferențele materiale dintre copii devin uneori vizibile încă dinainte ca aceștia să își poată demonstra abilitățile și rezultatele.

Ștefan Pălărie, președintele Comisiei pentru Învățământ din Senat. Foto: Facebook

Uniforma școlară va costa statul român aproximativ 1,2 miliarde de lei

Proiectul a fost criticat de senatorul USR Ștefan Pălărie. Acesta a argumentat că școlile au deja posibilitatea de a introduce uniforme sau coduri vestimentare prin decizii ale consiliilor de administrație. „Astăzi orice școală din România dorește să introducă uniforma, să introducă un cod de vestimentație, un cod de culori sau să folosească emblema școlii sau a liceului pe piept sau pe umăr, o poate face printr-o simplă decizie a Consiliului de administrație și, după aceea, prin introducerea sa în regulament.”

Pălărie a contestat și legătura dintre uniformă și performanța școlară, calificând drept „o glumă ridicolă” ideea că ținuta ar contribui la rezultatele elevilor.

Senatorul USR a ridicat și problema costurilor suportate de stat pentru programul de gratuități și subvenții. Potrivit estimării prezentate de acesta, schema de sprijin ar putea ajunge la peste 1,2 miliarde de lei. Pălărie a argumentat că acești bani ar putea fi direcționați către alte probleme ale sistemului de educație.

El a criticat proiectul și prin prisma priorităților din școli, susținând că introducerea uniformei nu rezolvă probleme precum lipsa sprijinului pentru elevii aflați în dificultate sau nevoia de programe de educație remedială.