Avem un premier desemnat: Siegfried Mureșan. A fost anunțat inițial printr-o postare ironică/tendențioasă de Victor Ponta pe contul său de social media.

Din declarația lui Nicușor Dan am putut observa grimasa pe care a avut-o atunci când a făcut desemnarea. Și la Tomac, și la Veștea a avut altfel de atitudine, dar în cazul lui Siegfried a fost vădită acreala, chiar un pic de nepăsare.

În mod normal, dacă îl dorea cu adevărat trimitea SPP-ul să-l aducă de la Bruxelles (sic!) sau măcar îl suna dimineață să obțină confirmarea că acceptă desemnarea. Președintele Dan a făcut însă nominalizarea fără nicio plăcere, poate chiar cu speranța că nu va trece.

Calculul prezidențial care a dus la desemnare a fost explicat chiar de șeful statului: a ales din ce i-au servit partidele. A propus persoana susținută de partidele care adunate au cel mai mare număr de voturi în Parlament în spate. Siegfried Mureșan este susținut de PNL-USR-UDMR, care au mai mulți parlamentari decât PSD care l-a propus pe Sorin Grindeanu.

Nicușor Dan intră astfel în jocul politic și aruncă pisica în curtea celor pe care i-a scos de la guvernare cu ajutorul PSD. Pare că își dorește să dreagă busuiocul în ochii părții de electorat care dorește reforme, dar și în ochii liderilor UE, pe ideea că „eu i-am pus dar n-au obținut voturile”. Ideea este că a aruncat un cartof fierbinte în curtea grupării Bolojan care va trebui să caute voturi la pesediști și la traseiști.

Șansele lui Mureșan de a face un guvern sunt extrem de mici, PSD și AUR nu vor vota guvernul. UDMR, dacă rămâne consecvent, va avea probleme să accepte apartenența la un guvern pus cu ajutorul suveraniștilor din POT, gruparea Ponta sau ex-Șoșoacă. De o rupere a unor parlamentari PSD care să voteze un guvern din care face parte USR nici nu se poate pune problema.

Nici varianta unei înțelegeri pe o rotativă de guvern minoritar între PNL-USR-UDMR, iar apoi PSD, nu se susține din două motive: nu există încredere între partidele implicate că se va respecta rotativa, iar un eventual vot al PSD pentru Mureșan ar fi o catastrofă electorală pentru social-democrați. AUR le va fura cu totul electoratul, iar PSD va risca să nu mai intre în Parlament.