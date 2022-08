Cîmpeanu a câștigat cu peste 50% mai mult ca profesor decât ca ministru în 2021. Ce declara Iohannis despre politicienii care nu renunță la catedră

„În vremea cât am lucrat la inspectorat, mi-am păstrat catedra, în primul an, predând câteva ore, după care am renunțat, pentru că mi-am dat seama că nu se potrivește în contextul dat, că nu am timpul fizic necesar pentru a acoperi ambele funcții. Când aud de rectori sau senatori care au și cinci norme, știu clar că așa ceva nu se poate”.

Declarația îi aparține președintelui Klaus Iohannis și a fost publicată, în 2014, în cartea sa „Pas cu Pas”.

Domnul Iohannis l-a numit de două ori ministru al educației pe domnul Sorin Cîmpeanu. La momentul primei numiri, domnul Câmpeanu avea următoarele poziții (anul 2014):

Rector, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București Profesor universitar, USAMV din București, Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului Conducător doctorat, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București Membru corespondent Academia de Științe Tehnice din România (ASTR) Secretar General, Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU), Ministerul Educației și Cercetării Științifice Președinte Comisia IRVA, Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) Președinte al Consorțiului Universităților de Științe Agricole și Medicină Veterinară ”Științele Vieții” din România Președinte al Consiliului Național al Rectorilor din România

Tot în 2014, domnul Cîmpeanu devenea și absolvent al Colegiul Național de Informații la Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, unde a urmat un program de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională în domeniul Științe Militare, Informații și Ordine publică.

Domnul ministru nu a renunțat la activitatea didactică pe durata mandatului. Legea o permite. Președintelui Iohannis i-a fost greu ca inspector și profesor de fizică la liceu, ministrul Cîmpeanu nu a avut probleme cu catedra de la Universitatea Agricolă.

După faptă și răsplată: în 2015, an în care a deținut portofoliul Educației și a fost câteva zile premier interimar, până în 17 noiembrie, domnul Cîmpeanu a câștigat de la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București 177.442 de lei. Ca ministru a câștigat doar 86.836 de lei, conform declarației de avere.

A doua înscăunare

În 2019, înainte de a doua numire în fruntea ministerului, din decembrie 2020, domnul Sorin Cîmpeanu deținea următoarele poziții:

Deputat, Parlamentul României Președinte, Agenția Universitară a Francofoniei Președinte, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport, Camera Deputaților Rector, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București Președinte, Consiliul Național al Rectorilor din România Președinte, Consorțiul Universităților de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Științele Vieții” din România Membru corespondent Academia de Științe Tehnice din România (ASTR) Conducător doctorat, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București Profesor universitar, USAMV din București, Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului

Între timp (în 2016) a mai absolvit și Colegiul Național de Apărare/Departamentul pentru Studii de Securitate și Leadership, Universitatea Națională de Apărare „Carol I” – programul de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională, „Securitate și bună guvernare”, în domeniul Științe Militare, Informații și Ordine publică.

Cum se-adună banii

Veniturile domnului Cîmpeanu din anul de grație 2019, conform declarației de avere, sunt incredibile:

421.019 lei – USAMV București – venituri din activitate managerială, didactică și de cercetare, plus diferențe salariale octombrie 2008 – mai 2011

134.739 de lei – Camera Deputaților

24.805 lei – Academia de Științe Agricole și Silvice, București

1.000 de lei – Comisii doctorat USAMV Cluj

508 lei – Comisii doctorat USAMV Iași

438 de lei – Comisii doctorat Universitatea Craiova

10.000 de euro – Organizația Internațională a Francofoniei

Extras din declarația de avere a ministrului Sorin Cîmpeanu depusă în 2020, care evidențiază veniturile din 2019

În total: 582.509 lei plus 10.000 de euro. La cursul din 2019, leii înseamnă 123.412 euro. Vorbim despre peste 11.000 de euro pe lună.

În 2021, domnul Cîmpeanu a câștigat din activitatea didactică 235.058 de lei. Cu 53,32% mai mult față de cât a primit ca ministru, respectiv 153.312 lei, conform declarației de avere depuse în cursul acestui an, care evidențiază veniturile din 2021.

