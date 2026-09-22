Ajuns la 82 de ani, vârstă pe care a împlinit-o în primăvară, Viorel Lis iese foarte rar din casă în ultima perioadă, și doar ajutat, din cauza problemelor de sănătate pe care le are.

Oana Lis, soția fostului primar al Capitalei, a vorbit de nenumărate ori despre starea de sănătate a lui Viorel Lis, afirmând că are grijă zilnic de partenerul ei de viață.

„Bărbații în România trăiesc 73 de ani. Viorel dacă a trăit 83 de ani, adică 10 ani peste media de vârstă, e în primul rând cu boli grave. Vorbim de epilepsie, diabet, infarct, COVID, AVC-uri, multe… Toate astea în timp... Eu cheltui pentru Viorel mai mult decât am. Și, dacă aș avea mai mult, aș putea să cheltui și mai mult pentru el.

El are dureri groaznice uneori, neuropate, și are nevoie să facă recuperare. Pentru că la el e foarte greu, trebuie să stea internat! Nu poți să-l duci ca pe un om sănătos, pentru că e foarte dificil. Și el trăiește, cu voia lui Dumnezeu, pentru că am cheltuit sute de milioane! Oamenii nu știu ce nevoi sunt, nici eu nu știam, nu condamn pe nimeni. Nu înțelege decât cine trece prin așa ceva”, spunea în urmă cu aproximativ o lună Oana Lis în exclusivitate pentru Libertatea.

Recent, într-o declarație pe care a făcut-o la Spynews TV Live, soția fostului primar al Capitalei a spus că Viorel Lis a căzut în casă și că din cauza diabetului i-a fost afectată vederea, astfel că ar trebui să ajungă cu el la spital.

„Acum este într-o perioadă care s-a întins foarte mult. De o lună este în dureri și chiar sunt disperată, nu știu ce să mai fac. Eu îmi doresc acum să îl internez pe Viorel undeva, pentru că este în dureri și chiar am epuizat tot ce pot să fac acasă. Acum două zile a și căzut lângă pat, nu și-a dat seama. M-am speriat foarte rău, m-a afectat și pe mine foarte mult.